A ‘Chipi Chipi’ le correrían la butaca en la titular de Nacional por este arquero, según Sheyla García

Pablo Repetto llegó a Atlético Nacional cerca de finalizar el ‘todos contra todos’ de esta Liga BetPlay 2024-1 cuando el cuadro ‘Verdolaga’ necesitaba casi un milagro para clasificar entre los ocho. Sin embargo, en este segundo semestre tendrá su verdadera prueba y tal parece que ya eligió al jugador que será el arquero titular, pero no es ‘Chipi Chipi’.

PUBLICIDAD

Pablo Repetto tendría claro el reemplazo de ‘Chipi Chipi’ en la titular de Nacional, según Sheyla García

Sheyla García se encargó de adelantar detalles de lo que será el segundo semestre de este 2024 para Atlético Nacional y comenzó hablando sobre los rumores del fichaje de David Ospina, a quien llevan un buen tiempo buscando:

“Lo que he sabido de David Ospina es que quieren que sea el jugador plus de Atlético Nacional, ya estuvieron muy cerca, pero no alcanzaron a llegar a unos acuerdos. En Nacional están haciendo todo el esfuerzo por David, no tanto sacándolo por lo que ya pasó, que se cayó sabiendo que tenían muchas cosas adelantadas”.

Recomendados:

Aun así, la periodista de Win Sports reveló que el entrenador uruguayo tiene un plan B en caso de no concretarse la llegada del portero de selección Colombia y más teniendo en cuenta que no querría a Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo como el guardián del arco ‘Verdolaga’.

“Lo que piensa Nacional es que si David no llega y aparecen los ‘detallitos’, Marquínez sería el 1. Repetto ha querido ponerlo desde hace rato, ama a Marquínez. Cuando él llegó le dijo a (Santiago) Rojas que no iba a ser su arquero por los goles en los que se comprometió y ya salió. Vio el partido de ‘Chipi Chipi’ contra Junior, dijo que no le convencía, pero le iba a dar una oportunidad por respeto a la institución, pero su 1 es Marquínez.

Chipi Chipi atajó con la presión que en cualquier momento ponía a Marquínez. La proyección y sabiendo lo que ha pasado en Nacional con David Ospina y con Kevin Mier, quieren vivir el mismo proceso con Marquínez.

*Ver a partir del minuto 20:40*