¿Nairo Quintana puede volver a competir?: Agencia antidopaje habló de su caso

El ciclista colombiano Nairo Quintana, tras un año y seis días de inactividad competitiva, podría estar más cerca de volver a competir, según declaraciones de Benjamin Cohen, presidente de la Agencia Internacional de Pruebas (ITA).

El boyacense fue castigado en septiembre del 2022 por la Unión Ciclística Internacional (UCI) debido al uso de tramadol, lo que resultó en su descalificación del Tour de Francia y su posterior salida del Arkéa-Samsic.

Vea acá: Malas nuevas para Lorenzo: otro jugador de Selección Colombia se lesionó

En entrevista con El Tiempo, Cohen expresó su opinión legal sobre el caso de Quintana, destacando que el ciclista “puede cumplir su sanción y volver a competir”. Aunque el tramadol fue considerado como un uso indebido de un medicamento prohibido en lugar de un caso de dopaje, las consecuencias para Quintana han sido significativas.

El presidente de la ITA considera que el caso de Quintana ha sentado un precedente y señaló que, desde su perspectiva legal, “si hay una suspensión, tú la cumples y vuelves a competir”. Cohen también indicó que, en su opinión personal, las personas pueden cometer errores, cumplir con su sanción y tener la oportunidad de regresar a la competición.

Vea acá: Venezolano se pasó de sobrado y lo calmaron de un patadón que desató una gran trifulca

A pesar de esta perspectiva positiva, Nairo Quintana ha enfrentado dificultades para fichar por un nuevo equipo, y los rumores que lo vinculan a equipos del World Tour como el Astana o Pro Team como el Team Corratec no se han materializado. Cohen destacó que no estaba al tanto de las razones por las cuales los equipos no han contratado a Quintana y sugirió que esta podría ser una pregunta importante a explorar, especialmente en términos de presión de los patrocinadores y el riesgo percibido de reincidencia.

Vea acá: James tiene encantados a todos en Brasil: compañero se deshizo en elogios para él