“Es ESTUDIAR”, dos periodistas deportivos ‘se agarraron’ de cuenta de América y Nacional

Steven Arce y Jorge Bermúdez protagonizaron una inesperada discusión en redes sociales, de cuenta de la goleada que le pegó América de Cali a Nacional en la más reciente jornada del fútbol colombiano.

El cuadro Escarlata se impuso 4-1 en lo que ha sido considerado como un paseo de parte de todos los expertos.

Precisamente, en sobre dicho juego llegó el análisis de parte del ‘Patroncito’, el mismo que fue cuestionado por su colega en redes sociales y se mandaron hasta a estudiar en su cruce de mensajes.

Discusión entre Steven Arce y Jorge Bermúdez

Todo comenzó con el trino del ‘Patroncito’ sobre su análisis: “@nacionaloficial vs @AmericadeCali Intentó pressing alto y lo hizo pésimo. Cuando replegó ni cortó, ni recuperó ni defendió el espacio. Las pocas que tuvo no las metió. Se comió un baile de la Madonna y dizque no jugó mal Jajajja Que ‘analistas’ 🤣🤣 👉👉”.

A esto le salió Arce para bajarle la caña: “Jorge por decir “microsuperioridades” no se es el que más sabe. Ud venía de decir que Nacional era una aplanadora, ahora que no, que está ps pa jugar la B, eso es intentar quitarle brillo al triunfo de América, Nacional le dio un baile a Santa Fe y ahora? Easy acomodarse hombre”.

A partir de allí, llegó el cruce de mensajes de lado y lado:

¡"PELEA" COMPLETA! ¡JORGE BERMÚDEZ VS STEVEN ARCE!



¿Hubo discusión fuerte o es una campaña publicitaria?



Juzguen ustedes. pic.twitter.com/C3dRkSyp8p — Paolo Arenas (@PaoloArenas) September 25, 2023

Jorge Bermúdez

“Joven Steven, Usted cree que yo sé independientemente de decir microsuperioridades? Y aplanadora fue ante Santa Fe. Ante América no. La cosa es que yo estoy fecha a fecha y partido a partido camellando y analizando, no solo en los clásicos o en las finales… ¿Y tus argumentos?”

Steven Arce

“Yo siempre digo que de fútbol nadie sabe lo suficiente así presuma mucho, sino Guardiola no hubiera perdido una final de champions, o Bielsa no lo habrían eliminado en una primera ronda de un mundial. Y es obvio que partido a partido un equipo cambia, pero es hasta imprudente hablar de aplanadora y luego sin sonrojarse salir a decir que Nacional es un desastre al siguiente juego, ¿Justo porque el que le gana es América? Le quitas brillo al que más hizo por el juego”.

Jorge Bermúdez

“Todos sabemos tanto de fútbol como lo que no ignoramos del mismo. No se preocupe por eso. No es PRESUMIR, es ESTUDIAR. Y el que estudia lo demuestra. No puedes encender una lámpara y esconderla debajo de la cama, sabiduría bíblica... ... El que no entiende de complejidad y sistemas dinámicos opta por calificar a los que nos amparamos en la holística de imprudentes, cuando más sensato se es... Siempre he entendido la dinámica del desprestigio...”.

Steven Arce

“Jaja ay Jorge sabiduría bíblica? Estoy hablando con el mismísimo apóstol #13″

Jorge Bermúdez

“Cuando se queda desnudo y sin argumentos la burla inicia... Hágale que estamos como @AmericadeCali vs @nacional 4-1, goleada y paseo. Jajajajajja”

Steven Arce

“Le metiste sabiduría bíblica, Yo soy un simple mortal ante eso. Abrazo”

Jorge Bermúdez

“No te doy pa más y te retiras... jajajajjaajaja. Abrazos”.