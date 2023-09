“Hazte el huev**”: Llinás se llevó un buen regaño de Gamero por estar ‘sediento’ y no de títulos

Millonarios derrotó a Atlético Huila en un polémico partido que finalizó con un tanto de Andrés Llinás sobre el último minuto. En la rueda de prensa salió el propio defensor, quien se llevó su buen regaño de Alberto Gamero por ‘sediento’.

Vea acá: Dimayor dio la cara y se pronunció ante investigación de la Superintendencia

Las dos más recientes conferencias de prensa de ‘Millos’ han sido muy particulares porque parece que al finalizar cada partido quedan con mucha sed y en ocasiones es ‘de la peligrosa’.

El primero en ‘caer’ fue precisamente Alberto Gamero, quien se llevó a Macalister Silva a la rueda de prensa después del empate 1-1 vs Medellín y dejó una peculiar escena: Agarró una cajita de Ron Medellín y no descansó hasta destaparla y darse cuenta de que era solo de muestra, pues no tenía nada en su interior.

La cara de Macalister lo dijo todo y el profe Gamero desató un montón de memes en las redes sociales, sin contar que uno de sus dirigidos iba a tener una acción similar y luego de tan pocos días.

Le puede interesar: Presidente de Santa Fe advirtió que el club puede entrar en liquidación

Llinás se llevó un buen regaño de Gamero por estar ‘sediento’:

Resulta que al joven defensor le dio curiosidad las latas de Cerveza Andina que dejaron sobre la mesa para la conferencia y se puso a analizarlas detalladamente, con una cara de sed, que el propio Alberto notó y no tuvo reparo para corregir, eso sí, de una manera muy particular:

- “¿Te vas a tomar una?”, le preguntó Gamero.

- “Hay dos”, le respondió Llinás, quien seguramente no se esperaba la respuesta de su entrenador.

“Hazte el huevón”, le dijo ‘el profe’ y Llinás no pudo contener la risa.

A continuación le presentamos la graciosa escena: