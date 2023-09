A Gamero le dio sed de la peligrosa en plena rueda de prensa y hasta Maca se timbró

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, protagonizó una inusual escena al no aguantarse la curiosidad de abrir una de las cajas de ron que le pusieron de decoración para la rueda de prensa y hasta David Macalister Silva trató de frenarlo.

La curiosa escena se dio en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, luego de la igualdad 1-1 que logró el cuadro Embajador en condición de visitante ante el Poderoso de la Montaña.

En dicho encuentro, anotaron Daniel Ruíz para la visita en el minuto 27 y Joaquín Varela (53′), puso la igualdad definitiva.

Gamero se fue de curioso con la botella de ron

Los patrocinadores del equipo local suelen dejar sus productos en la mesa de los protagonistas, para exhibirlos en las ruedas de prensa, y fue así como le llegó la tentación al entrenador de Millonarios.

Para el caso puntual, Ron Medellín dispuso tres cajas de su producto al frente del entrenador Alberto Gamero y del capitán del Albiazul, David Macalister Silva, y la presentación estaba tan bonita que el DT se tentó.

El sonero no lo pensó mucho y le mandó mano a una de las cajitas para ver si en su interior había una botella llena, así como los demás productos que tenía sobre la mesa. Silva lo quiso frenar y parecía explicarle que eso no tenía producto, pero eso no frenó al entrenador.

Ni la gente de Millonarios se resiste a la exquisitez de @ConRonMedellin Alberto Gamero y Macalister Silva no se aguantaron 🥃 pic.twitter.com/7nrqaFCSWg — 𝖀𝖗𝖎𝖇𝖊 ⚜ (@JuanJUribe_) September 19, 2023

Gamero siguió en su misión, ante la cara de preocupación de Macalister, hasta que abrió la caja y sacó una de las botellas de ron, pero al observar que estaba vacía, la volvió a poner en su lugar, mientras su dirigido le reprochaba que se lo advirtió.

La curiosa escena de Alberto Gamero queriendo un poquito de Ron Medellín y la preocupación de David Macalister Silva, ha dejado más de una risa y muchos comentarios en las redes sociales. ¡Salud, profe!