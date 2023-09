Presidente de Santa Fe advirtió que el club puede entrar en liquidación

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, alarmó con un posible proceso de liquidación del club, en caso dado de que la Superintendencia de Industria y Comercio les imponga una multa en la investigación en la que entraron.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de investigación y formulación de pliego de cargos varios equipos del fútbol colombiano, entre los que está el conjunto Cardenal y de paso otra contra el señor Méndez.

Precisamente, en caso de que esto termine en multa, Méndez, en entrevista con La W radio, advirtió que podría venirse un tema preocupante para el club.

Santa Fe podría entrar en liquidación

“Independiente Santa Fe es una institución que, de acuerdo con sus dificultades económicas, está en la Ley 1116 y se ha acogido a eso. Hemos sido muy cuidadosos en el gasto, pero si nos llega una multa por haber fomentado el fútbol femenino, nos llevarían a una causal de liquidación que pasaría a manos del Estado”, señaló el directivo.

Además, en la misma entrevista, Eduardo Méndez detalló que “En esta resolución hay dos cuestionamientos: uno contra el club y otro contra Eduardo Méndez, por lo que he manifestado desde que fui presidente del Unión Magdalena”.

¿Por qué la investigación a Eduardo Méndez?

“Cuando llegué al Unión Magdalena, me dediqué a sacar un equipo femenino para que participara en la Dimayor. Lo primero que hice fue hacer una convocatoria en donde me llegaron 400 jugadoras y de allí se escogieron 22 aproximadamente para que conformaran al equipo. No había sino que ofrecerles un contrato y eso fue lo que se hizo”, manifestó.

Santa Fe femenino

“No he tenido problemas con ninguna jugadora y creo que esto ha venido creciendo año a año en los tiempos y en los valores que los equipos están consiguiendo”.