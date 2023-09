“Me desarmó”, Óscar Córdoba contó la inusual razón por la que un hincha lo puteaba siempre

Óscar Córdoba, uno de los mejores porteros colombianos de todos los tiempos, contó una anécdota de esas que causan mucha curiosidad y que le pasó con un hincha que lo puteaba siempre, por una impensada razón, cuando jugaba en Argentina.

Durante su paso por Boca Juniors, el guardameta brilló y ganó títulos por montón, sin embargo, pese a ganar Mundial de Clubes y demás, un aficionado nunca lo dejó de putear.

En charla con un influencer argentino, el ahora panelista relató este suceso, dejando bastantes comentarios al respecto.

Óscar Córdoba y los putazos del hincha de Boca Juniors

“Había un hincha que me puteaba todos los partidos. Éramos campeones del torneo y me puteaba: ‘colombiano, la conch* de tu madr*’. ¿Pero, este man qué? Campeón de Copa Libertadores: ‘colombiano, la conch* de tu madr*’. Mejor arquero del fútbol argentino, mejor arquero de Suramérica y me puteaba todos los partidos”.

“Hasta que un día me lo encontré en el parqueadero y voy y lo encaro:

- Ey, ¿qué más? Y me responde:

- ‘ÍDOLO’.

- ¿Ídolo de qué, me puteas todos los partidos y me vienes a decir ídolo?

- Boludo, es la cábala. Si no te puteo, no ganamos”.

“Me desarmó. Yo decía, bueno si es la cábala de este boludo, pues habrá que creerle. Saltaba a la cancha al otro día, lo miraba y: ‘colombiano put***, la conch* de tu madr*’, pero listo. La cábala estaba y seguíamos ganando. Pues tenía que dejar que me puteara”.

Fue lo que relató Óscar Córdoba que no tuvo de otra que aguantar las puteadas porque al parecer funcionaban.