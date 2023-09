Golpeado y apuñalado: hincha de Nacional fue atacado por los de Junior

El pasado domingo, tras el partido entre Junior y Nacional, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, un hincha del equipo visitante sufrió una agresión brutal por parte de barras del equipo Tiburón.

Las redes sociales fueron testigos de este triste incidente, ya que circula un video que muestra el momento en que el hincha de Nacional fue agredido por individuos vinculados a la barra del Junior.

El altercado tuvo lugar en las inmediaciones del estadio, específicamente en el área del estacionamiento, cuando el hincha de Nacional salió en busca de unos amigos que lo esperaban cerca al lugar.

El joven habló con el medio Zona Cero en Barranquilla en donde describió lo que debió vivir.

“Se me acercó un individuo, que por su atuendo parecía ser parte de la barra. Me preguntó de qué equipo era. Antes de que pudiera responder, llegaron otras personas, me levantaron la camiseta y comenzaron a golpearme. Los golpes y patadas llovieron sobre mí en un momento angustiante. Incluso llegaron a apuñalarme, dejándome con cinco puntos en la espalda”, narró el afectado, quien, a pesar de ser barranquillero, es hincha del equipo antioqueño.

El hincha agredido también sufrió un hematoma en su pómulo derecho durante la agresión.

“Fueron los policías quienes intervinieron y me ayudaron a evitar que siguieran golpeándome”, agregó.

Además de los golpes y la puñalada, los agresores robaron la cartera del joven, que contenía documentos personales y las llaves de su motocicleta.