Se conoció el video de cómo empezó pelea entre jugadores de América y la Policía

Desde los pasillos del estadio Metropolitano de Barranquilla comenzó a calentarse el ambiente entre los jugadores de América y la Policía Nacional que protagonizaron un altercado.

Posterior al partido en el que Junior se impuso 4-3, después de ir perdiendo 3-0 con el Escarlata, se dio un acto que genera noticia en el ambiente deportivo del país con una confrontación verbal entre jugadores y policías que rápidamente se convirtió en una pelea con empujones y golpes de por medio.

Vea acá: “Son unos hijue***”, Adrián Ramos le cantó la tabla a policías con los que se agarraron

El medio El Heraldo divulgó un video en los pasillos del estadio en donde se comenzó a gestar la discusión que terminó en golpes.

Así comenzó la pelea entre policías y jugadores de América

Desde la cancha estaba caliente el ambiente en donde incluso el árbitro detuvo el juego para que se calmara todo el ambiente y ya había tensión entre las partes. El propio medio El Heraldo señala en su versión web que Juan Camilo Portilla “habría empujado a un mayor de la Policía, lo que causó que los agentes también lo confrontaran”.

Vea acá: Carlos Antonio se despelucó por la ninguneada a Julián Quiñones que volvió a marcar en México

Cuando la delegación del club visitante se disponía a abandonar el escenario deportivo, fueron abordados por la policía en los pasillos. Allí, le querían imponer un comparendo al jugador en cuestión por irrespeto a la autoridad.

Así empezó la pelea entre los jugadores del América y la Policía en el estadio Metropolitano. pic.twitter.com/Xdb44F52NX — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) August 24, 2023

Portilla se negó a firmarlo, hubo intervención de parte de sus compañeros e incluso el policía amenazó que el bus no se podía ir del estadio. Desde los pasillos ya estaba tenso el ambiente que después detonó en el parqueadero.

Pelea entre jugadores de América y la policía

Las imágenes captadas por hinchas muestran cómo el altercado comenzó con empujones y gritos, pero escaló rápidamente cuando un golpe voló de uno de los oficiales de policía hacia un jugador caleño. Esto desató una reacción violenta por parte del jugador, quien derribó al oficial y se desató un forcejeo en medio de la confusión.

En un video compartido por el jugador Adrián Ramos, se escucha a este reprochar la conducta de los uniformados, exclamando: “Los que nos tienen que proteger ahora nos quieren pegar. Somos futbolistas, mas no bandidos”. Ramos también expresó su descontento por la falta de protección ante la situación.

“Supuestamente, los que nos tienen que proteger ahora nos quieren pegar. Por qué te haces que no es con vos, si fuiste vos y cuando nos agredieron ahí si no estabas. Véalo, es él y a los que les tiene que sacar el pecho ahí si no. A nosotros que somos jugadores nos quieren venir a aplicar todo el peso de la ley. Nosotros somos futbolistas, no bandidos, nosotros no somos bandidos”.

Vea acá: “Qué papelón”, para Carlos Antonio fue patético lo que pasó en el sorteo de Copa

Los jugadores finalmente fueron separados y subieron al autobús del equipo, aunque no sin antes continuar quejándose de lo que consideraron un trato inapropiado y hasta acusaron a uno de los policías de haber iniciado el altercado. Las tensiones entre el equipo y la policía dejaron una nota amarga en lo que debería haber sido una noche de deporte y competencia.

Este incidente post-partido ha desatado una ola de comentarios en las redes sociales con opiniones divididas. Ya dentro del estadio se había protagonizado un altercado entre las partes.