Vélez se despelucó por la ninguneada a Julián Quiñones que volvió a marcar en México

Carlos Antonio Vélez no fue ajeno al nuevo gol de Julián Quiñones en el fútbol de México y en su programa dijo que está ninguneado y sin importar todos los goles que haga no lo van a ver.

El colombiano convirtió este miércoles un gol para romper un empate y darle a las Águilas del América una victoria por 3-2 sobre el Necaxa, en el Apertura 2023 del fútbol mexicano.

¡¡Lo está ganando el América!! Julián Quiñones anotó el gol de la ventaja Azulcrema.

El chileno Diego Valdés, el uruguayo Brian Rodríguez y Quiñones decidieron la victoria de las Águilas del entrenador brasileño Andre Jardine, en tanto el uruguayo Facundo Batista descontó por los visitantes, con un par dianas.

El enojo de Carlos Antonio por la borrada a Julián Quiñones

“Quiñones volvió a marcar, pero no importa, tranquilo. Haga todos los goles que quiera que igual no lo ven y cuando lo vieron él dijo que no y con razón. Esta vez no lo voy a juzgar porque con tanta ninguneada…”, manifestó Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.

América remontó con un Quiñones vital

En el estadio Azteca el Necaxa sorprendió al América con un gol de Batista, quien aceptó una pelota en el área en el minuto 3 y de cabeza puso el 0-1.

América se fue al ataque, dominó por las bandas y vulneró la línea de cinco defensores del Necaxa; en el 24 Valdés anotó de pierna derecha y en el 31 Rodríguez lo hizo de zurda, ambos a pases de Alejandro Zendejas.

Los visitantes empataron en el 56 con un gol de Batista, quien remató sin marca, pero el cuadro de Jardine se recuperó y en el 62 firmó el triunfo con un toque de Quiñones a puerta.

América subió al sexto lugar con dos victorias, un empate, una derrota y siete puntos y el Necaxa va antepenúltimo con un par de puntos.

En otro duelo de este miércoles el Pachuca del entrenador uruguayo Guillermo Almada le ganó por 1-0 al Cruz Azul con un gol de Ilián Hernández.

Pachuca subió al noveno lugar con seis unidades, cinco más que Cruz Azul, último de la tabla.

La jornada comenzó este martes, cuando las Chivas de Guadalajara del entrenador serbio español Veljko Paunovic derrotaron por 1-0 a los Xolos de Tijuana y se confirmaron como líderes del campeonato.

En un partido trabado, el Guadalajara aseguró los tres puntos con un gol de Roberto Alvarado, de derecha cruzado en el minuto 67.

Con cuatro victorias y un empate, las Chivas suman 13 puntos, dos más que el Juárez FC, segundo de la clasificación, luego de golear por 4-1 a los Pumas UNAM.

Los mexicanos Santiago Ormeño, Diego Campiño, Joel García y el colombiano Avilés Hurtado reflejaron en el marcador la superioridad del Juárez en su estadio; César Huerta descontó por los universitarios.

En el otro duelo de este martes, el argentino Facundo Almada convirtió un gol para darle al Mazatlán un triunfo por 1-0 sobre el Puebla.

Este miércoles el León visitará al San Luis, en el partido de cierre.

El resto de la jornada se jugará el próximo miércoles 30 de agosto con los partidos Toluca-Monterrey, Querétaro-Atlas y Tigres UANL-Santos Laguna.