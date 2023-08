“Son unos hijue***”, Adrián Ramos le cantó la tabla a policías con los que se agarraron

En medio del incidente que ocurrió fuera de la cancha en donde jugadores de América se enfrentaron en un violento cruce con la policía, el experimentado Adrián Ramos compartió lo sucedido en sus redes sociales y allí se pegó una despachada contra los uniformados.

El partido en sí fue un verdadero espectáculo, con el América tomando la delantera con un marcador de 3-0, solo para dejarse remontar y finalmente perder 4-3 ante el Junior.

Sin embargo, lo que ocurrió después del partido eclipsó lo futbolístico, ya que una confrontación verbal entre jugadores y policías rápidamente se convirtió en una pelea con empujones y golpes de por medio.

Pelea entre jugadores de América y la policía

Las imágenes captadas por hinchas muestran cómo el altercado comenzó con empujones y gritos, pero escaló rápidamente cuando un golpe voló de uno de los oficiales de policía hacia un jugador caleño. Esto desató una reacción violenta por parte del jugador, quien derribó al oficial y se desató un forcejeo en medio de la confusión.

Nunca vi algo igual.

Violenta pelea de jugadores de América con policía de Barranquilla.

Se presentó luego que América ganaba 3-0 y perdió 4-3 con Junior. Inició cuando salían al bus en el estadio. Se habló de un robo. Adrian Ramos: “somos futbolistas no bandidos”

En un video compartido por el jugador Adrián Ramos, se escucha a este reprochar la conducta de los uniformados, exclamando: “Los que nos tienen que proteger ahora nos quieren pegar. Somos futbolistas, mas no bandidos”. Ramos también expresó su descontento por la falta de protección ante la situación.

“Supuestamente, los que nos tienen que proteger ahora nos quieren pegar. Por qué te haces que no es con vos, si fuiste vos y cuando nos agredieron ahí si no estabas. Véalo, es él y a los que les tiene que sacar el pecho ahí si no. A nosotros que somos jugadores nos quieren venir a aplicar todo el peso de la ley. Nosotros somos futbolistas, no bandidos, nosotros no somos bandidos”.

“Es que son unos hijue***, se desahoga Adrián Ramos en el final del video en medio de su frustración.

Los jugadores finalmente fueron separados y subieron al autobús del equipo, aunque no sin antes continuar quejándose de lo que consideraron un trato inapropiado y hasta acusaron a uno de los policías de haber iniciado el altercado. Las tensiones entre el equipo y la policía dejaron una nota amarga en lo que debería haber sido una noche de deporte y competencia.

Este incidente post-partido ha desatado una ola de comentarios en las redes sociales con opiniones divididas. Ya dentro del estadio se había protagonizado un altercado entre las partes.