“Qué papelón”, para Carlos Antonio fue patético lo que pasó en el sorteo de Copa

Carlos Antonio Vélez le tiró duro a Ricardo ‘El Gato’ Pérez, director de competiciones de la Dimayor por el sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Liga en donde, según él, se hizo un enredo con el tema de las localías de los equipos que comparten estadio.

Durante su programa, Planeta Fútbol, el analista tocó el tema que se dio en la noche anterior y dejó claro que para él fue un papelón. Hasta el mandó un mensaje al director de la entidad, Fernando Jaramillo.

Carlos Antonio Vélez sobre el sorteo de Copa

“Lo de anoche fue patético. Qué pesar. Afortunadamente Win tiene ahí a Laura Bernal que es una muchacha muy enterada, muy estudiosa. Porque, qué papelón el tuyo, Gato. Anoche me acordé de Piolín”, incluso, hasta puso una cortinilla de la tira cómica donde decía “creo que he visto un lindo gatito”.

¿Qué pasó en el sorteo de Copa con el Gato Pérez?

“Lo que vi fue a un lindo gatito. Laura lo quiso salvar y no se dejó salvar. Gato, una persona que maneje competencias debe saber que son siembras. Si dos equipos juegan en la misma ciudad y en el mismo estadio, el uno siembra al otro. ¿Gatico, cómo te dejaste meter eso del sorteo?”.

“Según ellos, Millonarios y Santa Fe pueden jugar el mismo día de locales y Nacional y Medellín, también pueden jugar el mismo día. Laura Bernal le hizo caer en cuenta cuando salieron Nacional y Medellín y la respuesta inmediata del varón de turno fue: ‘Ah, no es que lo teníamos para el 31, pero ese día no se va a poder jugar. De pronto jugamos el 1 y el 2, o el 3 y el 4, eso cuadramos’. No amigo, por competencia, dos equipos de estos, uno siembra al otro. Eso es muy viejo hermano”.

Vélez se burló del Gato Pérez

“Definitivamente me hizo acordar anoche de Piolín (repitió la canción). Sí, solo vi a un lindo gatito, pero no vi a un director de competencias”.

Mensaje a Fernando Jaramillo

“Qué hubo, doctor Jaramillo, ¿qué vamos a hacer o qué? Esto le hace perder seriedad a la Dimayor, con todos los esfuerzos que usted hace”.