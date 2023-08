“Paciencia”: Técnico de James ‘lo aterrizó' y dejó claro qué falta para que sea titular

James Rodríguez ya debutó con São Paulo bajo las órdenes de Dorival Junior en el partido en que su equipo empató a un gol con el Flamengo. Sin embargo, muchos se quedaron con ganas de ver más tiempo al colombiano, pues apenas jugó 25 minutos. Ante esto, su entrenador dejó claro cuándo pondrá de titular al ‘19′.

Durante una rueda de prensa que concedió el estratega del equipo ‘Tricolor’ después de clasificar a la final de la Copa de Brasil, le preguntaron acerca del talentoso mediocampista de la selección Colombia y sin duda respondió por qué ha jugado menos de media hora y no vio actividad en el importante partido de la semifinal.

Dorival explicó que la formación estaba planteada bajo necesidades diferentes desde el inicio, en la que no cabía el estilo de juego de Rodríguez:“El partido de hoy requería otra característica en la segunda mitad, por el momento que atravesábamos”.

De todas maneras, no dejó de echarle flores a James David y aseguró que pese a no estar en su mejor momento físico, tiene un talento impresionante y eso lo puede llevar fácilmente a la titular: “Cuando el jugador tiene la técnica, puede que no necesite estar en su mejor momento físicamente hablando”.

James Rodríguez (Archivo EFE)

¿Qué falta para que James sea titular?

El técnico de 61 años dejó claro que no falta mucho para poder ver a James como inicialista de Sao Paulo, e incluso podría llegar en el siguiente compromiso que tenga el equipo frente al líder Botafogo: “Incluso puede ser titular en ese próximo partido para que podamos seguir la evolución hasta que se sienta cómodo y recuperado”

Dorival concluyó con el proceso de James para tener el 100% de él:“Dentro de poco, James estará en mejores condiciones. Estamos teniendo un poco más de paciencia”.

El ‘cotejo’ contra Botafogo será este sábado 19 de agosto a las 2:00 de la tarde (hora colombiana) y será transmitido por Star+.