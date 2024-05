“Tan viejo y tan ingenuo”, Iván Mejía se dio golpes de pecho por la ‘convocatoria’ de la Selección

Iván Mejía Álvarez tuvo una salida en falso en redes sociales, que él mismo reconoció al darse golpes de pecho, luego de que terminó dando palo a lo que pensó era la convocatoria oficial de la Selección Colombia para la Copa América 2024.

A través de sus redes sociales, el experimentado periodista vio una publicación con un listado de jugadores ‘citados’ por Néstor Lorenzo y de una vez comenzó a lanzar su análisis de la situación.

“Ni Duran ni Borja. Borre, su preferido durante dos años, también lo borró. Salió la lista de Lorenzo”, reseñó.

Iván Mejía cayó redondo en fake news

Sin embargo, todo se trató de una noticia falsa que alguien hizo circular en la red social X, antes Twitter, que él pensó era real e hizo eco.

Luego de percatarse que no era oficial la información a la que hizo eco, él mismo se dio golpes de pecho y dijo que mejor se iba a dormir.

“Parece que me pegué un tiro en el pie y me trague entero un fake News. Perdón, tan viejo, dando lecciones y tan ingenuo. Mejor me voy a dormir!!”, señaló.

Parece que me pegue un tiro en el pie y me trague entero un fake News. Perdón, tan viejo , dando lecciones y tan ingenuo. Mejor me voy a dormir!! — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) May 16, 2024

Ya entrado en gastos, posteriormente hasta compartió la imagen que él había visto y destacó: “Hasta bien presentada estaba!!”.

En esa falsa convocatoria sorprendían nombres como los de Kevin Mier, Juan Camilo portilla, Carlos Andrés Gómez y Edwin Cetré.

Pese a que Iván Mejía cayó redondo ante esta noticia falsa, hay que esperar a que salga el llamado oficial de Néstor Lorenzo para saber qué tan errada estaba esta ‘convocatoria’ de la Selección Colombia para la Copa América 2024, de seguro que a algunos le pegan.