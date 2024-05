“Todo es mentira”: Carlos Bacca dejó ‘mal parado’ a más de uno sobre su continuidad en Junior

Carlos Bacca no solamente es el capitán del Junior de Barranquilla, sino que también es su líder futbolístico durante la campaña en Copa Libertadores y Liga BetPlay 2024-1. Sin embargo, mucho se ha hablado sobre su continuidad en el equipo ‘Tiburón’, teniendo en cuenta que su contrato termina en junio de este año.

Aunque hubo rumores que señalaban un desacuerdo entre la propuesta de la directiva con las intenciones de Carlos Bacca, el mismo jugador se encargó de desmentirlas.

Carlos Bacca dejó mal parado a más de uno sobre su continuidad en Junior:

Luego de la gran victoria que consiguió el cuadro colombiano frente a la Liga de Quito por Copa Libertadores, se dijo en el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio que al delantero le ofrecieron renovar su contrato por un año más, pero él quería al menos dos. De igual manera, expusieron que Omar Albornoz, Vladimir Hernández, Léider Berrío y Luis ‘Cariaco’ González no seguirán en el equipo.

💣"Junior le ofreció 1 año a Carlos Bacca, pero él pidió 2"



❌Omar Albornoz, Vladimir Hernández, Léider Berrío y Luis 'Cariaco' González no seguirán en el 'Tiburón'



➡️Vía: @GiovanniCarden2



📻#ElVBarCaracol lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/XhcUPrKE6F — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) May 15, 2024

Ante esto, Carlos Bacca no se quedó callado y aprovechó una entrevista, para revelar que ni siquiera han empezado las conversaciones sobre su nuevo contrato, Aunque dejó claro que si los directivos del Junior no le hacen una nueva propuesta, él buscará ‘nuevos aires’ porque todavía no pasa por su cabeza la idea de retirarse del fútbol profesional:

“No me he sentado al tema de la renovación. Por ahí se han dicho muchas cosas, pero todo es mentira, son especulaciones y muchas mentiras. Con Junior no he hablado nada. Ahora estamos mentalizados en la Copa Libertadores. Me gustaría seguir en Junior, en mi casa, lo que si se es que quiero seguir jugando, si los directivos toman la decisión de no continuar tendría que seguir jugando, respetando la camiseta de Junior, pero lo seguro es que quiero que seguir jugando”.