Casi escupe la empanada: cámaras de Win Sports boletearon pareja en el Metro

La Kiss Cam de Win Sports en el fútbol colombiano volvieron a hacer de las suyas y en esta ocasión una pareja que fue captada en el Estadio Metropolitano de Barranquilla pareció quedar en evidencia al verse en la pantalla gigante. El hombre quedó helado y la mujer por poco escupe la empanada que se comía.

Todo se dio en medio de la eliminación de Junior en la Copa Colombia a manos de Cúcuta Deportivo en donde la serie se definió mediante lanzamientos desde el punto penal, tras el 1-0 en favor del Tiburón que forzó la tanda de penales que le dio el paso a los Motilones.

Más allá de la eliminación, en redes sociales trascendió el curioso instante que se dio durante el entretiempo del compromiso y que se observó en el canal oficial del fútbol colombiano.

Pareja quedó en evidencia en la Kiss Cam de Barranquilla

La cámara que buscaba parejas en las graderías del escenario deportivo se posó en una joven pareja a la que no le cuadró mucho salir en televisión.

Al verse en las pantallas gigantes, el hombre de gorra café, de inmediato, bajó su cabeza para taparse y que no lo reconocieran, mientras la mujer que comía una especie de empanada o pastel por poco y se atora.

Ella vio la reacción de su compañero y soltó una carcajada ante el suceso y de paso se ocultó también del foco de la cámara. La situación fue evidenciada por las personas que estaban cerca que no pudieron contener la risa.

La situación fue tan evidente que hasta los comentaristas de la transmisión, Julián Téllez y Gonzalo De Feliche, bromearon al respecto.

“Chalo, no lleve a la amiga al estadio. No la lleve”, soltó el Matador, mientras que el argentino soltó una risa diciendo que “el de gorrita no se quiso exponer”.

🏆➕ ¡Mani, no le des papaya al Tío Win que te quema feo! #LACOPAxWIN pic.twitter.com/yTNYHblBiH — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 17, 2023

La situación ha dejado todo tipo de comentarios en las redes sociales en donde se han gozado la escena.

