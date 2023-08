“El gobierno jamás ha dado un peso”, Jesurún dice que el fútbol no tiene aporte oficial

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló de muchos temas del fútbol nacional y del dinero que han invertido en el fútbol femenino, además de otras disciplinas en los últimos años, dejando claro que todo sale de sus arcas porque el gobierno no les da, pero tampoco lo necesitan.

Fue en una entrevista concedida a Carlos Antonio Vélez en el programa Planeta Fútbol de la emisora Antena dos que se dio la charla sobe el tema puntual.

Jesurún y la inversión en el fútbol colombiano

- Carlos Antonio Vélez: “Ustedes se han gastado en los últimos cuatro años 35 mil millones de pesos en el fútbol femenino. ¿Por qué siguen diciendo que ustedes no ponen un peso para el fútbol de las mujeres?”.

- Ramón Jesurún: “No solo en el fútbol femenino. Desde hace unos tres o cuatro años venimos dando unos fogueos a todas las disciplinas, incluidas femeninas y masculinas, desde futsal hasta fútbol playa y los resultados internacionales han sido muy buenos. De las últimas 6 eliminatorias que hemos tenido, después de Catar, clasificamos a 5 mundiales FIFA. En cuanto al fútbol femenino el esfuerzo ha sido grande, pero estamos muy complacidos. Toda la inversión ha salido de las arcas de la Federación Colombiana de Fútbol”.

El gobierno no da un peso para el fútbol colombiano

- Carlos Antonio Vélez: “Seguro porque el gobierno no les ha dado un peso. Es más lo que promete que lo que da”.

- Ramón Jesurún: “El gobierno tradicionalmente jamás le ha dado un peso al fútbol. Somos el único deporte en este país, la única federación que no recibe aportes del presupuesto nacional y realmente esto a nosotros nos llena de contento porque aquí hay muchos otros deportes que necesitan y no tienen los recursos que puede obtener la FCF a través de sus patrocinadores. Estas platas que no recibimos seguramente le sirven a otras disciplinas deportivas”.