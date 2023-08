“Lástima la separación”: Higuita ‘puso sal en la herida’ hablando de Matías Mier, ex de Melissa Martínez

La ruptura amorosa de la relación de Matías Mier con Melissa Martínez causó mucho revuelo y dio de qué hablar, tanto fue así, que hasta a René Higuíta le tocó ponerse en medio de la situación durante una entrevista y dio una sorprendente opinión que seguro muchos no esperaban.

René Higuita se destapó sobre los periodistas deportivos:

El exportero de la selección Colombia habló en una entrevista con ‘Desnúdate con Eva’, en la que dio su opinión acerca de diferentes figuras relacionadas con el periodismo deportivo, entre ellas, Carlos Antonio Vélez, Hernán Peláez, Iván Mejía, Martín de Francisco, César Augusto Londoño, Andrea Guerrero y Melissa Martínez.

A continuación, la opinión de Higuita sobre los comunicadores sociales:

Carlos Antonio Vélez: “Todos lo llaman dios Vélez”.

Hernán Peláez: “De los grandes comentaristas y periodistas que tiene Colombia”.

Iván Mejía: “También tuvimos en alguna época nuestros inconvenientes, pero son periodistas que tienen su modo de ser y su temperamento”.

Andrea Guerrero: “Mamasita, a Andreita yo la amo”.

César Augusto Londoño: “Pagó los platos rotos en alguna época de irse más a la vida personal que a la futbolística”.

Martín de Francisco: “De pronto no lo he escuchado mucho. Hace mucho no escucho los medios, pero bueno, mis respetos”.

Sorprendente opinión de Higuita sobre Matías Mier:

Cuando le preguntaron a René por Melissa Martínez, rápidamente asoció la relación que sostuvo con Matías Mier y se lamentó por la separación:

“Ella trabajó mucho en deportes, hace poco se separó si no estoy mal, de Matías Mier, muy buen jugador, lástima la separación, pero hacían una bonita pareja”, aseguró René Higuita.