“Ni en Saudí se interesaron”, Vélez le sacó los trapitos al sol a James Rodríguez

Carlos Antonio Vélez, siguió hablando de la posible llegada de James Rodríguez al Sao Paulo de Brasil y aprovechó para destacar que el jugador solo actúa en promedio en un 33% de los compromisos de sus equipos en los últimos años.

Luego de que versiones de prensa señalaran que el colombiano está cerca de firmar con el conjunto brasileño, el analista siguió tocando el tema.

En esta ocasión le dedicó el cierre de su audicolumna, Palabras Mayores, en el programa Planeta Fútbol de la emisora radial Antena 2.

Dudas de Vélez sobre la posible llegada de James Rodríguez a Sao Paulo

“Vienen varias preguntas, antes de dar unos datos que son lapidarios. Es mucho mejor estar en Sao Paulo o en Brasil que estar en Catar o Grecia. Segundo, es muy triste terminar en la Sudamericana, después de haber jugado la Champions. Tercero, sin equipo en Europa. Nadie ofertó por él. Ni en Saudí (Arabia) que están comprando todo lo que se mueve, les interesó y la culpa es de él”.

Las preguntas

“Las preguntas son: ¿Cuánto tiempo se quedará?, ¿Cumplirá con el contrato o no?, ¿Se peleará con el técnico? Si le exigen, pues va a terminar a los cocotazos. ¿Le afectará el clima, se aburrirá con el trancón de la ciudad?, ¿Se lesionará repetidamente?”.

La Selección no lo necesita

“El domingo cumplió 100 días sin jugar y uno sabe que Néstor Lorenzo lo va a llamar, juegue o no. Pero, ya Colombia demostró, sin él, que juega muy bien y que gana, que realmente no lo necesitamos, pero no se ha destetado Lorenzo y lo tendrá ahí. Esto va a maquillar la cosa y lavar la cara porque si lo llaman, al menos tiene contrato. Es muy ofensivo que llamen a un jugador sin jugar”.

Los datos estadísticos de James Rodríguez

“Increíble esto que tengo, el perfil estadístico de James Rodríguez en las últimas cuatro temporadas, desde el año 2019 cuando tenía 28 años: ha jugado el 42,70% de los partidos oficiales disputados por sus clubes (Real Madrid, Everton, Al Rayyan y Olympiacos). Esos partidos disputaron 185 partidos, de los cuales él jugó en 79. De 16650 de sus equipos, jugó 5549, es decir, el 33%, únicamente, del año 2019 a la fecha”.

Para Carlos Antonio, James Rodríguez no tiene una valoración respetable

“Por eso la pregunta es: ¿Va a jugar?, ¿va a cumplir el contrato sin salir corriendo?, ¿no se va a regresar a la finca en Medellín o a los restaurantes en Bogotá o Ibagué? Es muy difícil salir de esa zona de confort y hay gente que lo aplaude así no juegue. Lo tenemos que valorar como deportista, pero como deportista no tiene valoración, una respetable no la tiene”.