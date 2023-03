Melissa Martínez se refirió por primera vez a lo sucedido con su ex Matías Mier y lloró al hablar del tema

Melissa Martínez, la periodista deportiva, que trabaja en la cadena internacional ESPN, quien además de ser reconocida por su labor informativa hablando de los equipos de fútbol, ha estado como protagonista de muchos comentarios por la relación que tuvo con el futbolista Matias Mier, la que al parecer no terminó en muy buenos términos, incluso se habló de una infidelidad por parte del uruguayo, decidió por primera vez hablar del tema.

Aunque muchas personas hablan de lo sucedido y es algo recurrente en programas del espectáculo, medios, en redes sociales, e incluso con las indirectas que le hacen en los programas de los que hace parte del panel, ella trata de evadir el tema siempre y no dar muchos detalles yéndose por las ramas. Pero luego de varios meses después de su ruptura con el futbolista, decidió abrir su corazón en el programa de YouTube ‘Desnúdate con Eva Rey’.

La española le preguntó directamente a la soledeña “¿Has perdonado o todavía hay rabia?”, haciendo referencia a su separación con Mier, la comunicadora en lugar de evadir la pregunta dijo “que buena pregunta”, y visiblemente contrariada se dispuso a responder, hablando por primera vez directamente del tema. Con lágrimas en los ojos la costeña prosiguió, “mi acto más valiente ha sido perdonar, sin escuchar esa petición”.

“¿Pero esperas esa disculpa?”, contra preguntó Rey a lo que Martínez respondió: “No, ya no me importa, no es que no me importe. Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre. He creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar que eso sea para edificar y para construir, y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezca que giran en torno a ti cosas, que son nefastas, aunque se tejan miles de teorías, bueno, todo termina resumido a un adiós y ya, pero no está mal”.