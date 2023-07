¿JuanFer al Medellín? El presidente del equipo sorprendió con sus palabras

"Juan Fernando Quintero: Juanfer muy amigo de la casa pero no hemos hablado con él, no es para Medellín.

David Quint de Boca Juniors Sub 20: No lo conozco.

Micheal Rangel: No hemos hablado con él." Daniel Ossa Giraldo en @aquientrenos790 de @RadioMunera pic.twitter.com/5p8BA5jeUT