“¿A son de qué?” El detallito de FIFA con Linda Caicedo y el Pibe que indignó a muchos

A su corta edad, Linda Caicedo es una de las principales referentes de la selección Colombia y en el partido del debut ante Corea del Sur lo demostró con el segundo gol que selló los tres puntos para la ‘Tricolor’. De hecho, la FIFA quiso exaltarla, pero un ‘detallito‘ causó indignación en los aficionados.

Vea acá: ‘Crucifican’ a Javier Hernández por insólito comentario en el partido de Colombia

Antes de iniciar el compromiso entre Colombia frente a Corea del Sur, las redes sociales de la FIFA publicaron una foto de la jugadora del Real Madrid al lado del ‘Pibe’ Valderrama, una de las leyendas más grandes del fútbol colombiano.

No obstante, a muchas personas no les gustó que apareciera el ‘Pibe’ y llenaron de comentarios la publicación.

Le puede interesar: “Fue un sueño”: Periodista de deportes se despidió de Caracol Radio

El ‘detallito’ de la FIFA con Linda y el Pibe que no les gustó:

Muchos no estuvieron de acuerdo que para exaltar a Linda Caicedo tuvieran la necesidad de colocar a Carlos Alberto Valderrama en la imagen.

Algunos argumentos apuntaban a que se trata de fútbol femenino y el ‘Pibe’ no tiene nada que ver, por lo cual debió aparecer una referente mujer. Otros pidieron que dejen crecer a Linda y hacer su carrera sin esa presión porque ella es suficiente por sí misma.

Vea también: Apenas empezó el Mundial y Linda ya se metió en los libros de historia

Le dieron palo a la FIFA:

Vea algunos comentarios que les escribieron en la publicación:

- “Se les coló el Pibe en la imagen”.

- “¿Óyeme...a son de qué?”

- “Y el pibe como por qué???”

- “¿Por qué no las dejan ser?, lo de la costilla de Adán no es cierto, no somos una costilla ni un apéndice de los manes”.

- “Linda es suficiente por sí misma. Pésimos ustedes”.