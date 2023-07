Edwin Cardona fue equiparado con James y JuanFer por Vélez para bajarle la caña

Carlos Antonio Vélez le bajó el pulgar a la posible llegada de Edwin Cardona al América de Cali y de paso aprovechó para lanzarle un dardito a James Rodríguez y a Juan Fernando Quintero.

Dado lo mucho que se ha hablado de la posible llegada del centrocampista al cuadro vallecaucano, el analista aprovechó para dejar en claro que jugadores así ya no son funcionales en el fútbol moderno, según su perspectiva.

Fue en el programa Planeta Fútbol, de la emisora Antena 2, que lanzó su apreciación al respecto.

¿Vale la pena la llegada de Cardona a América?

“Me sorprende que estén hablando de Cardona. Porque no lo necesitan. ¿Para qué gastarse más de 250 millones mensuales en él?”

América quiere a Cardona por golpe de opinión

“Es un tiro al aire. Es Quintero (Juan Fernando) en Junior y muchos otros que yo podría mencionar. Para qué hacer eso. Sé que quieren dar un golpe de opinión y hacer ruido, pero ¿de verdad necesita a un jugador así?”.

Vélez equiparó a Cardona con James y Quintero

“Hace rato dejó de ser importante. Camina la cancha. Es de ese lote de jugadores, corte James (Rodríguez), corte Quintero, que eran lujosos y son muy buenos para tenerlos en el patio de la casa, pero los equipos competitivos, con técnicos que piensan en intensidad, ida y vuelta, que piensan en jugadores integrales, no pueden tener. Así de simple. Mucho menos a esos costos”.

Cardona no le da a Lucas González

“Yo no veo a Lucas González armando un equipo como le gusta y como mostró, con la presencia de Cardona. No, no, no. Que a esta altura Cardona le haga lo que le hacían los jugadores en Águilas: el ida y vuelta, entrar en juego permanente con y sin la pelota todo el partido. No. Esa se la pueden vender a otro. A mí no”.

No es fútbol moderno

“Si Lucas González lo está pensando, yo creo que está dando 10 pasos atrás de lo que él considera que es fútbol moderno y que él estudio. Él es una persona preparada”.

América puede hacer lo que quiera con su plata

“Pueden hacer con la plata lo que les dé la gana y si América quiere a 20 Cardonas, pues que los lleve, pero yo si no veo a Lucas González armando un equipo con un jugador como ese”.

Apuesta a ojo cerrado

“Uno en el fútbol corre el riesgo de equivocarse en cada momento, pero en esta creo que no me equivocaría”.