Revelaron la millonada que cobró JuanFer Quintero por partido en Junior

Juan Fernando Quintero salió de Junior y de paso se reveló la millonada que cobró en Junior de Barranquilla, que supone una cantidad considerable por cada partido que disputó.

Fue el periodista Carlos Antonio Vélez el que reveló el dinero que facturó JuanFer en el Tiburón, cifra que, según él, le entregaron desde el propio club. En su espacio, Palabras Mayores, del programa Planeta Fútbol, el analista entregó la información.

Por lo que cobró el ‘10′ por cada encuentro, un trabajador que se gane el salario mínimo en Colombia, debería trabajar por 345 meses para reunir ese dinero, es decir, aproximadamente unos 29 años.

Sobre la salida de Quintero

“Había un evidente distanciamiento entre Quintero y Hernán Darío Gómez en donde sale mal librado es el técnico”.

Lo que ganaba Quintero por partido en Junior

“Jugó 7 partidos y ganó una fortuna. En Junior me dieron el dato de lo que se ganaba: cobró tres mil millones de pesos. Lo que quiere decir que cada partido le costó a Junior, más o menos, 430 millones de pesos. Es una fortuna en seis meses”.

Seis mil millones por año

“El contrato de él era de seis mil millones de pesos al año y quería que le compraran el pase porque estaba próximo a vencerse el préstamo por lo que pedía millón y medio de dólares. Si le renuevan por tres años, eran más o menos cuatro millones y medio de dólares”.

Ni jugó ni rindió

“Cuando lo pusieron a trabajar, me cuentan, que en realidad no funcionó. Esos 10 ya no funcionan en el fútbol moderno”.

Las versiones de las partes

En su cuenta de Twitter, el analista también dio detalles de la novela con ambas versiones.

“La versión de @JuniorClubSA (no oficial pero verificada) JFQuintero quería q le compraran el pase. 1.5 M de dólares. Renovación de contrato,q al precio actual, serían unos 4.5M más por tres años. En 6 meses jugo 7 partidos (mucho tiempo lesionado) lo q suponía un costo por juego de más o menos 450 millones de pesos. Se hizo el esfuerzo pero no se podía seguir con esos costos. No hay bolsillo q aguante. En el fútbol colombiano son cifras inmanejables ( valores aproximados y al cambio de hoy)”.

La versión de @JuniorClubSA (no oficial pero verificada)

JFQuintero quería q le compraran el pase. 1.5 M de dólares. Renovación de contrato,q al precio actual, serían unos 4.5M más por tres años. En 6 meses jugo 7 partidos(mucho tiempo lesionado) lo q suponía un costo por juego… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 8, 2023

La versión de Quintero

“La versión de JF Quintero.. Serio distanciamiento con el DT. No comparte su manera de jugar, su estilo, su manejo y su trato. Quiere ganar títulos y cree q en @JuniorClubSA no lo logrará con la idea de juego actual. Se consideró relegado y maltratado”.

La versión de JF Quintero..

Serio distanciamiento con el DT. No comparte su manera de jugar, su estilo, su manejo y su trato. Quiere ganar títulos y cree q en @JuniorClubSA no lo logrará con la idea de juego actual. Se consideró relegado y maltratado. — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 8, 2023

