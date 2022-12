Mamá de Falcao fue clave para la recuperación de Javier Hernández Bonnet, ¿por qué?

Después de un quebranto de salud, Javier Hernández Bonnet salió del hospital de Doha y contó detalles de cómo fueron los angustiosos momentos. En su regreso al Gol Caracol, aprovechó para agradecer a las personas que estuvieron pendientes de él y entre ellas, destacó a la mamá de Radamel Falcao.

Vea también: La FIFA no se olvida de Pelé: épico homenaje al ‘Rey’ en pleno Mundial de Qatar

Luego de estar hospitalizado en Doha a causa de unos cálculos en su vesícula, Bonnet se reincorporó parcialmente a la cobertura de los partidos del Mundial de Qatar 2022, pero dejó en claro que no está completamente recuperado.

El mismo periodista reapareció el pasado viernes 2 de diciembre en la transmisión del partido entre Serbia y Suiza. Bonnet aseguró sentirse “a media máquina” pero dejando en claro que “lo peor ya había pasado”.

Vea acá: “Oren por el rey”, el mensaje de Mbappé para darle ‘buenas vibras’ a Pelé

Le agradeció a la mamá de Falcao:

Javier Hernández comentó que le llegaron muchos comentarios de apoyo por parte de amigos y compañeros del Canal Caracol, pero destacó tres mensajes fundamentalmente: Luis Fernando Montoya, también conocido como ‘el campeón de la vida’, la mamá de Manuelito, un amigo del periodista y la mamá de Radamel Falcao:

“La mamá de Falcao García me llamó, me la ponían al teléfono, me oraba, una cosa fantástica” aseguró el periodista.

Bonnet continuó y explicó que pese a sentir que era un momento difícil, no se quejó porque hay muchos quienes sufren cosas similares o peores y no tienen atención:

“Pasé momentos difíciles, muy difíciles, pero nada comparable con lo que sufren muchos colombianos que no tienen ni quién los atienda en una urgencia, para calmarles sus dolores, ni quién los alimente y los llame, para darles una voz de aliento”, reflexionó ‘Javi’.