“Me aguó los ojos”, la llamada del ‘Profe’ Montoya que sacudió a Javier Hernández Bonnet

Desde que se confirmó el quebranto de salud del reconocido comentarista, hubo preocupación entre quienes reconocen su enorme legado al periodismo deportivo del país. Por eso, una vez reapareció en medios, dio un parte de tranquilidad. De hecho, Javier Hernández Bonnet recibió una llamada de Luis Fernando Montoya mientras estaba hospitalizado en Catar y él mismo contó los detalles del particular momento.

Como es bien sabido, pocos días después del inicio del Mundial Qatar 2022, Javier Hernández Bonnet fue hospitalizado porque tuvo complicaciones médicas causadas por cálculos en la vesícula. Debido a esto, permaneció varios días hospitalizado en Catar y dejó de aparecer en las transmisiones del Gol Caracol.

El 2 de diciembre de 2022, el reconocido periodista reapareció en la transmisión del partido Serbia vs. Suiza y dio un parte de tranquilidad a los televidentes. Aunque aseguró que estaba a “media máquina”, dejó claro que lo peor ya pasó y que está muy contento por los mensajes de apoyo que recibió mientras la pasó mal.

El mismo 2 de diciembre, Hernández Bonnet dio una entrevista para la página web del Gol Caracol. En esta entregó detalles de lo que vivió en los últimos días.

Lo más llamativo fue que contó que recibió varios mensajes y llamadas de apoyo, entre las que hubo una de Luis Fernando Montoya. ‘El Profe’ Montoya, también conocido como ‘El Campeón de la VIda’, llamó a Hernández Bonnet para alentarlo en medio de la enfermedad, gestó que conmovió profundamente al reconocido periodista.

Pero hay una llamada muy especial que fue la del ‘profe’ Luis Fernando Montoya, esa me aguó los ojos y me sacudió el corazón porque un hombre con la valentía que tiene él para luchar día a día por la vida y que le esté dando a uno cartilla de cómo superar los momentos difíciles, lo hace a uno temblar y decirle a Dios gracias porque me tenía una situación que puede ser manejable, distinta a la que él tiene.

Él con ese fervor y con esa fe y con esa voluntad que le mande un mensaje en nombre de su familia, resultó realmente impactante

— Javier Hernández Bonnet