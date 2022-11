Olympiacos se anticipa a nuevas ‘novias’ de James y lo sedujo con gran propuesta

Previo al inicio del Mundial de Qatar 2022, Olympiacos cerró la primera parte de la temporada en la cuarta posición de la Superliga 2022/23 en la cuarta posición, a doce puntos del líder. Sin embargo, en medio de la incertidumbre por el rendimiento en el campeonato, los ‘Thyrios’ han encontrado un motivo de alegría llamado James Rodríguez, tanto así, que la influencia del colombiano, ha llevado a los dirigentes a hacerle una propuesta para mantenerlo contento.

Vea también: En España utilizaron a James para burlarse del desempeño de Messi en los Mundiales

Pese a que el conjunto griego está en un proceso de adaptación a la dirección del entrenador Michel y la primera mitad de la temporada ha sido decepcionante, no solo porque parece que no podrá repetir título local, sino por la tempranera eliminación de Europa League, en la que James no jugó ni un minuto.

De todas maneras, el equipo piensa en el presente y futuro inmediato, por lo que mantener a Rodríguez en sus filas, será imprescindible en la construcción del proyecto. Para asegurar al colombiano, Olympiacos se estaría alistando para satisfacerlo.

Vea acá: Batalla campal entre hinchas de Argentina y México en el Mundial de Qatar 2022

Nuevo contrato para James:

Olympiacos es consciente que el nombre de James Rodríguez causa revuelo en Europa, aun en medio de que hace rato abandonó la élite, por lo que quiere asegurar que al colombiano no le salga ninguna ‘novia’ que quiera llevárselo.

Según la prensa griega, los ‘Thyrios’ le propondrán un nuevo contrato al ‘10′ por las próximas tres temporadas, con mejores condiciones salariales, con la novedad de ofrecerle bonificaciones por cada logro individual que consiga.

Vea también: Miguel Ángel López, investigado por estar en una presunta “red de dopaje”

¿Cuándo finaliza el contrato original de James?

Aunque no hay parte oficial, todo apunta a que el contrato del colombiano con los griegos, finaliza en junio de 2023.