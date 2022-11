Antes de morir, Reina Isabel ll le dejó una emotiva carta a Cristiano, ¿qué decía?

Aunque Cristiano Ronaldo ya está con el chip del Mundial de Qatar 2022, su llegada hasta el torneo no ha estado ni cerca de ser fácil, pues ha estado en el ‘ojo del huracán’ a medida que se han revelado las declaraciones de la entrevista con Piers Morgan.

Sorpresivamente, el portugués dio a conocer que la Reina Isabel ll le escribió antes de morir, ¿qué le dijo?

Uno de los temas en la entrevista de ‘CR7′ fue el fallecimiento de su hijo recién nacido. El portugués reveló detalles inéditos y ‘abrió su corazón’ sobre el dolor que sufrió tras esta noticia. La Reina Isabel ll no fue ajena a la situación del portugués y aprovechó para escribirle una carta.

La Reina Isabel conmovió a Cristiano con su carta:

En medio de la tristeza por tener que revelarle a sus hijos, la muerte de Ángel, Ronaldo confesó que se sorprendió mucho cuando encontró una carta de la familia Real Británica, dándole las condolencias:

“Recibí una carta de la familia de la Reina, me sorprendió mucho” dijo el capitán de la selección de Portugal y continuó en referencia al buen detalle que tuvieron con él.

“Increíble. Por eso digo, respeto mucho a la comunidad inglesa, a los ingleses, porque han sido muy amables conmigo en ese momento difícil de mi vida, fue espectacular la forma en que me trataron”, concluyó Cristiano.

¿Qué viene para ‘CR7′ tras el Mundial?

El futuro del ‘comandante’ es incierto.

Por un lado, aseguró que si quedaba campeón del Mundial de Qatar 2022, pondría fin a su carrera. Sin embargo, en caso de no lograrlo, no tiene definido ni siquiera el equipo en el que continuaría, pues Manchester United ya dejó en claro que no lo quiere ni ver.