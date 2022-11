Cristiano Ronaldo se sinceró y contó detalles desgarradores sobre la muerte de su hijo

Como es bien sabido, el portugués es padre de cinco hijos en la actualidad. Cristiano Jr, el mayor, Eva, Mateo, quienes nacieron gracias a un vientre de alquiler, y Alana y Bella, sus únicas hijas en común con Georgina Rodríguez. Para nadie es un secreto que Bella tenía un mellizo, que tristemente falleció en el parto a principios de 2022. Precisamente por eso, Cristiano Ronaldo contó los difíciles momentos que vivió por la muerte de su hijo. Sus conmovedoras palabras demostraron una faceta muy humana, que no es común ver en él.

En abril de 2022, Cristiano Ronaldo utilizó sus redes sociales para anunciar, con profunda tristeza, que uno de los mellizos que Georgina Rodríguez dio a luz murió. La lamentable noticia, causó una oleada de mensajes y actos simbólico para apoyarlo a él, a su esposa y su familia.

Tras su anuncio, CR7 mantuvo el silencio y fue muy poco lo que se supo sobre su vida familiar.

El 16 de noviembre de 2022, salió a la luz la entrevista completa que Cristiano Ronaldo dio a Piers Morgan y cuyos fragmentos revolucionaron el mundo del fútbol. En esta, CR7 contó muchos detalles sobre la muerte de su hijo.

Con un desgarrador relato, el cual demostró que hay problemas que exceden el dinero y el éxito deportivo, Cristiano aseguró que pasó por el peor momento de su vida desde la muerte de su padre.

Como seres humanos, Georgina y yo vivimos momentos muy difíciles. No entendíamos por qué nos pasó a nosotros.

El portugués continuó señalando que la velocidad propia del fútbol, sobre todo en Inglaterra, complicó su vida familia. Y no solo a él, a Georgina también.

El fútbol avanza muy rápido, teníamos muchas competencias. El fútbol no para. Y vivir eso en ese momento fue lo más difícil de mi vida.

Cristiano también contó qué hicieron para dar un paso al frente, pues en aquel momento no sabía si estar triste o feliz, ya que había nacido su hija, pero había muerto su hijo.

Dijimos: tenemos más hijos y una que nació, Bella. Tenemos que estar felices también.

Nunca sentí el estar feliz y triste al mismo tiempo. Nunca lo sentí.

Es difícil de explicar, no sabes si llorar o reír. No sabes cómo reaccionar, para ser honesto, no sabes qué hacer.

No conozco la palabra que define lo que sentí en ese momento. Es un sentimiento loco.

— Cristiano Ronaldo