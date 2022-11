Bacca ‘se la cree’ y mandó una promesa difícil de cumplir: “Somos el mejor equipo de Colombia”

Transcurridas dos jornadas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2022-2, Junior permanece sin unidades, en el fondo de la tabla del grupo ‘A’. Uno de los señalados, además de Sebastián Viera, ha sido Carlos Bacca, quien anotó ante el Pereira, pero minutos después se hizo expulsar de manera infantil.

El delantero es consciente de las dificultades que ha atravesado su equipo y mandó un mensaje esperanzador para los hinchas.

En la rueda de prensa, previa al partido frente a Santa Fe, el ‘70′ se mostró bastante optimista cuando le preguntaron por el presente de los de Comesaña. Bacca comenzó hablando acerca de la derrota frente al Pereira, en la que fue protagonista, tanto por el gol como por la expulsión.

El atacante reveló un poco de lo que ha tenido que vivir por perderse el partido frente a Millonarios:

El equipo había hecho un gran esfuerzo para empatar ante Pereira y mi expulsión marcó mucho el partido. Fueron muchas cosas que se dieron en contra nuestra, nada nos está saliendo, pero tenemos que seguir trabajando.

En lo personal es un momento duro porque me encuentro bien, con ritmo, estoy marcando goles y saber que me expulsan, que perdemos el partido y no poder ayudar ante Millonarios.

Pasé días jodidos y difíciles.

— Carlos Bacca