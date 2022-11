Arzuaga hizo pataleta y mandó a decir que ni Millonarios ni nadie es papá de Junior

De los últimos cuatro enfrentamientos que ha tenido Junior frente a Millonarios, el conjunto bogotano se ha quedado con tres de ellos, hecho que ha determinado en que los hinchas hablen de una paternidad del ‘Embajador’ sobre el ‘Tiburón’, lo que no le gustó ni poquito a Martín Arzuaga.

Al exfutbolista se le ‘saltó la piedra’ en el programa ‘F90′ de ESPN, en medio de la sección en la que se leen los comentarios de los televidentes: apareció la palabra “ahijado”, en referencia al lema del conjunto barranquillero: “Junior, tu papá”.

El periodista, Carlos Orduz, apuntó a que el apodo no le quedaba y sin duda alguna, Millonarios era, al menos hoy por hoy, el papá del Junior. Como un hincha más, Martín Arzuaga defendió al equipo y se fue de frente contra el ‘Albiazul’:

“Estos tipos sí se agrandan, después de no ganar durante una década. Después de no ganar una década. Por 2 partiditos, a mí me daría pena, a mí me daría pena. Un equipo que duró 30 años, pa’ no gana” dijo Arzuaga.

Arzuaga tildó a los jugadores de Junior de “perdedores”:

Aunque el otrora futbolista intercedió a capa y espada por los de Barranquilla, no fue ajeno al mal momento del equipo y explicó algunas de las razones por las que el Junior se convirtió en un equipo de “perdedores”.

“Yo aquí, les dije a ustedes, que ese es un equipo de inversión y que son costosos, pero no se traduce en fútbol. Les dije, también, que el Junior es un equipo de perdedores, hoy. Se acostumbró a perder, porque son los mismos jugadores que vienen desde hace 3 años” aseguró el ‘Torito’.

Escuche las declaraciones de Arzuaga: