Comesaña no tirará la toalla en Junior, a pesar de tanto ‘garrote’ hacia él

El Junior de Barranquilla está a un paso de quedar eliminado de su cuadrangular, rumbo a esa ansiada final de diciembre. Después de las últimas caídas ante Pereira y Millonarios, los dirigidos por Julio Avelino Comesaña no han quedado bien parados, por lo que están obligados sí o sí a ganar frente a Santa Fe el próximo domingo.

Por supuesto, el uruguayo es señalado por la hinchada por una aparente “terquedad” con algunos jugadores, o por lo menos así lo han expresado. A pesar de todo, el DT del ‘Tiburón’ confía en que habrá una remontada para ellos de cara a los siguientes cuatro partidos.

A través de la rueda de prensa, previa al cotejo ante los ‘Santafereños’, el estratega no se victimizó por lo que está pasando internamente en el club. Se sostuvo en que el equipo está desmantelado de cara a su viaje a Bogotá, pero que intentarán seguir vivos en el cuadrangular.

A pesar de las críticas masivas de la hinchada ‘Rojiblanca’, el uruguayo seguirá hasta el final luchando.

“Yo sí dije que el equipo estaba desmantelado y el que no reconozca eso no vive en el país o no está informado. Los directivos no tienen nada que ver.

Así mismo, sacó en cara que siempre vuelve a dirigir al Junior, pese a irse y volver en reiteradas oportunidades. Se tiene la fe de que la situación podría enderezarse, indudablemente.

“Me han sacado y me he ido muchas veces sin que haya razones para eso. He aguantado, he vuelto y voy a seguir ahí hasta que el club decida otra cosa.

Yo no tengo ninguna razón para dar un paso al costado. Si no tenemos jugadores yo no hago nada. Estamos buscando un equipo para cosas importantes pero tampoco podemos tapar huecos. Si el techo se llena de goteras hay que tapar el techo.

Estamos firmes, esto no ha terminado”.

— Julio Comesaña, DT del Junior