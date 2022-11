¿Entonces no le rogaron? Alexis García aclaró polémica con Jarlan y el ‘Rifle’

Una de las polémicas que se generó tras la eliminación de Atlético Nacional a manos de La Equidad, fueron las declaraciones de Alexis García. El entrenador dijo que Jarlan Barrera y Andrés Felipe Andrade se habían acercado para hablar con él y recordarle su cariño por Nacional.

Sus declaraciones parecían apuntar a que los futbolistas intentaron convencerlo de dejarse ganar para que los ‘Verdolagas’ clasificaran. Sin embargo, el entrenador aclaró sus palabras y se incomodó porque aseguró que lo malinterpretaron.

En la tarde del martes 1 de noviembre, Alexis fue entrevistado por el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio y en ella aprovechó para esclarecer sus palabras.

El entrenador comenzó su intervención aclarando que, sin importar el cariño de los jugadores, la competencia fue honesta por parte de ambos equipos. García explicó diciendo que ellos no han sido los únicos y que más futbolistas que ha dirigido, se han acercado a mostrarle su cariño.

Hay mala interpretación de las palabras. Estamos hablando del reconocimiento, del afecto, del cariño.

No solamente pasa con jugadores de Nacional, también con futbolistas que no he dirigido y se acercan.

Las cosas buenas las malinterpretan y es lamentable

— Alexis García