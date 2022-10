“Ponen tutelas porque les dices la verdad”, Vélez se pegó una nueva despachada

Carlos Antonio Vélez volvió a tocar el tema de la tutela que le interpuso Rafael Santos Borré y dijo que tiene cómo probar que todo lo que él dijo es verdad. Además, señaló a los culpables de la eliminación de Colombia del Mundial de Qatar 2022.

En su espacio ‘Palabras Mayores’ en el programa ‘Planeta Fútbol’ de la emisora Antena 2, el periodista elogió lo logrado por la Selección Colombia Femenina en el Mundial sub-17 y utilizó esto para cuestionar a los hombres de la selección mayor.

Los culpables de la eliminación de Colombia

“Estamos por fuera del Mundial por la irresponsabilidad de unos tipos a los que todavía les tenemos que poner alfombra roja y a los que todavía los tenemos que elogiar porque de vez en cuando hacen un golcito o de vez en cuando juegan”.

Crítica a los medios que los inflan

“Hay quienes les llenan programas y debates. Una locura la venta de toda esa basura porque todo lo que muelen ahí es basura. No hay nada de contenido, no hay nada de fondo. No hay realidad, es mentira, es un sofisma”.

No se les debe nada

“Entregaron la clasificación y ahora el nuevo DT les abre las puertas como si les debiéramos algo. ¿Qué les debemos?, nada. Al contrario, ellos están en deuda con nosotros”.

Regalados contra Ecuador y Uruguay

“Me acuerdo del 6-1 contra Ecuador y me duele la espalda. Les dimos tres puntos y seis goles. A Uruguay, que estaba a punto de morir, le regalamos el partido en Barranquilla, donde nunca ganaron nada”.

Siete juegos sin gol y tutelan

“Siete partidos sin gol, los que hoy te ponen tutelas porque les dices la verdad, porque lo puedo probar. Ese día se perdieron y con él muchos. Son muy poquitos por los que uno puede meter las manos al fuego”.

Les dan manija

“Viejas leyendas. Que por un partidito toca arrodillarse y limpiarle los botines porque una mano de lamebotas anda ahí dándoles manija todo el tiempo”.

La familia lejos de lo profesional

“Uno no puede revolver cosas. Vengo diciendo que el peor problema que puede tener un jugador de fútbol es que su familia meta la nariz, las manos. Que puedan opinar, claro. Pero, que vayan a la instancia pública a meterle la mano a las cosas… Cuando le meten la mano al tema profesional es el acabose”.

Familia como base de una buena carrera

“Lo más importante de un jugador de fútbol es que esté con un hogar constituido, con una familia establecida. Eso es vital para tener la cabeza bien puesta”.