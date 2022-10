Vélez exaltó gol de James y explicó por qué no lo vio: “sería una aberración”

Uno de los periodistas que más ha criticado a James Rodríguez y su inclusión en las convocatorias de la selección Colombia es Carlos Antonio Vélez. Con el gol de cabeza del ‘10′ en el clásico griego, el analista encontró motivos para hablar nuevamente de él.

En el programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, el analista se refirió a la anotación obtenida por James.

Aunque en esta ocasión, el periodista exaltó el gol de James, demeritó el nivel de la liga de Grecia, e incluso apuntó a que de no ser por los comentarios, ni siquiera se hubiera enterado.

Si me cuesta ver el futbol italiano y el argentino, ver el griego se acercaría a una aberración total.

Gracias a sus viudas (de James), me enteré del gol de James ayer. Buen gol.

El analista aseguró que la presencia del zurdo en cancha y además aportando en su equipo, es una buena noticia porque justifica, de alguna manera, su convocatoria con la selección Colombia.

Eso hace que no sea tan inmoral e impresentable su convocatoria.

Aun así, no le dio todo el beneficio, pues reiteró el bajo nivel de la liga griega y apuntó que un gol no puede ser determinante para hablar del nivel de un jugador.

No es por marcar un gol, porque de ser así, le debemos la selección a un montón.

Finalmente, Vélez cerró su intervención sobre James, aprovechando la reciente entrega del Balón de Oro. El periodista de Win Sports apuntó que por el gol del colombiano, habrá personas quienes pidan reconocimiento y premios para el ‘10′.

De ahí a que lo nominen para el The Best o para el Balón de Oro es una exageración. No va a faltar la viuda que lo intente

— Carlos Antonio Vélez