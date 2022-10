Presidente de Dimayor dio esperanza de la liga femenina digna tras jugosa propuesta

La relación entre los clubes del FPC y el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, no es la mejor. Entre las múltiples polémicas en las que se ha visto el máximo directivo del fútbol colombiano, destaca la no realización de la liga femenina. Aunque Jaramillo ya anunció su no continuidad en la presidencia de Dimayor, ya adelantó los planes de cara al 2023.

El exponente crecimiento del fútbol femenino en Colombia ha puesto a la ‘Tricolor’ en la disputa de los campeonatos en las diferentes categorías a nivel selección y el protagonismo a nivel clubes.

Es tal la importancia, que en simultáneo, el Deportivo Cali juega la Copa Libertadores y la selección Colombia Sub-17 disputa la Copa del Mundo de la India.

¿Qué dijo Fernando Jaramillo?

El presidente del ente regulador del FPC confirmó que ya hay una compañía interesada en patrocinar la realización de una liga femenina digna, pero no reveló de qué empresa se trata.

De igual manera, Jaramillo se refirió a la expectativa de clubes que espera, se inscriban para el próximo campeonato. El presidente fue optimista y apuntó a un número que ronda entre 18 y 20.

El patrocinador es una compañía muy seria. Yo espero que se inscriban de 18 a 20 clubes. Ojalá lleguemos a ese número. — Fernando Jaramillo

También adelantó los calendarios previstos para la disputa del torneo, teniendo en cuenta que Colombia fue elegida como sede de la Copa Libertadores Femenina 2023.

La propuesta de la administración es que comencemos el 12 de febrero, terminemos alrededor del 25 de junio, hagamos una parada por el Mundial, después retomemos cuadrangulares en agosto y juguemos las finales en septiembre y ahí empezar la Copa Libertadores. — Fernando Jaramillo

Se hablan de 3 millones de dólares, pero los clubes deciden:

Jaramillo confirmó que las palabras de la futbolista Manuela Acosta, sobre una inversión de 3 millones de dólares (13,850,225,862 pesos colombianos), por parte del nuevo patrocinador, son verídica. Sin embargo, aseguró que antes de hacer la oficialización, los clubes deben tomar la decisión conforme a los términos y condiciones.

Es una cifra que el patrocinador puso sobre la mesa. Hay que concretar el compromiso para poder hacer el anuncio sobre ese apoyo. Los clubes tienen que saber qué se les va a ofrecer. — Fernando Jaramillo