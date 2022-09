¿Se agrandó Comesaña? El entrenador aseguró que Junior es favorito en la final

El tan esperado partido de la primera final de la Copa Betplay llegó y cumplió para los hinchas ‘tiburones’. Junior derrotó 1-0 a Millonarios y se adelantó en el camino del título que tendrá que definirse en Bogotá. El entrenador uruguayo Julio Comesaña habló después del compromiso y lanzó declaraciones que ilusionan a la hinchada barranquillera.

En medio de polémicas por acciones de juego que bien pudieron terminar en expulsión para jugadores ‘Embajadores’, César Haydar marcó el único tanto del compromiso y adelantó al local en el camino por repetir título copero.

El entrenador uruguayo no cabía de la dicha ante la victoria de su equipo y sueña con lograr su sexto título en diez ocasiones que ha dirigido al Junior, por eso dejó en claro que los tiburones, siempre que llegue a una final, será favorito.

En medio de la euforia por ganar el partido y la alegría por el impresionante tifo que hicieron en su honor, al uruguayo le preguntaron si cree que Millonarios sigue siendo el favorito de la serie, Él dejó en claro que Junior siempre fue favorito y le lanzó un mensaje directo a los Embajadores para el partido de vuelta. Dejó en claro que quiere ser campeón.

Cuando Junior llega a una final, es favorito siempre. A mí eso no me molesta, me encanta porque lo valoran a uno.

— Julio Comesaña