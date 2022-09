Eliminaron a River y remataron burlándose de Miguel Borja con su propia medicina

Aunque ha sido bastante criticado y todavía no muestra el nivel que muchos esperan del él, el cordobés ya cautivó a muchos seguidores del ‘Millonario’ y del fútbol argentino con su particular celebración. Precisamente por eso, los jugadores de Patronato se burlaron de Miguel Ángel Borja después de que eliminaron a River Plate de la Copa Argentina 2022. Las situación dio de qué hablar en Argentina y no cayó entre los seguidores de River.

Patronato eliminó a River Plate de la Copa Argentina 2022:

En la tarde del 28 de septiembre de 2022, River visitó a Patronato por los cuartos de final de la Copa Argentina 2022. El ‘Millonario’ no jugó bien y, aunque ‘Juanfer’ Quintero metió un gol olímpico y Miguel Ángel Borja jugó en el segundo tiempo, empató 2-2.

En la tanda de penales, tanto Borja como Quintero anotaron para River, pero Bruno Zuculini y Matías Suárez no y Patronato clasificó a las semifinales de la Copa. La alegría de los jugadores del ‘Patrón’ fue absoluta y, tras mostrar sus emociones dentro del campo, causaron polémica en el vestuario.

Los jugadores de Patronato se burlaron de Miguel Ángel Borja:

Dentro del vestuario mostraron su alegría a través de las redes sociales y uno de ellos protagonizó un momento muy interesante. Con el objetivo de burlarse de River y del colombiano, uno de ellos hizo el ya icónico colibrí de Borja. El gesto desató risas y, en cuestión de minutos, provocó cientos de reacciones.

