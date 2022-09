Para Gamero es más importante jugar bien, que ser campeón con Millonarios

Millonarios visitará al Junior para el primer partido de la final de la Copa Betplay 2022. Bajo el marco de incertidumbre por la posibilidad de contar con Álvaro Montero y Andrés Llinás, el entrenador Alberto Gamero, se mostró tranquilo y con la seguridad que su trabajo en el embajador, pese a lo que suceda en el compromiso, es exitoso.

Alberto Gamero habló junto a su capitán David Macalister en rueda de prensa previo a la final contra el Junior. Las preguntas a los ‘albiazules’ los rodearon en torno a la presencia de los jugadores convocados por la selección Colombia, la presión del equipo por el favoritismo y las ansias de un título.

El entrenador respondió con total serenidad y aclaró que no se siente presionado.

En primer lugar, señaló que su equipo no cree ser el favorito, sino que con humildad trabajan partido a partido para construir las ideas de un buen juego.

Repito, no nos creemos favoritos, pero queremos ganar la copa.

El entrenador fue cuestionado por la llegada de Andrés Llinás y Álvaro Montero tras su concentración con la selección Colombia. Gamero aclaró que ambos son jugadores muy importantes y siempre y cuando estén disponibles, jugarán.

Si Montero llega, va a jugar y no tiene los recorridos largos que puede tener Llinás, pero si también se siente cómodo, va a jugar.

Nosotros no tenemos misterio.

Cabe recordar que Millonarios contrató un avión privado para recogerlos y que pudieran estar este miércoles 28 de septiembre frente al Junior.

Por otro lado, al entrenador le cuestionaron por la ausencia de títulos en el ciclo Gamero con Millonarios. Él aseguró que su proceso va más allá de un título y es necesario revisar cómo juegan, los futbolistas que son convocados con sus respectivas selecciones y el legado que puede dejar.

El entrenador dejó en claro que la humildad de trabajar a diario, es la clave para que el grupo siga por el buen camino que han trazado.

Lo que escucho en Colombia, no lo entiendo.

Todo el mundo dice que si Millonarios juega bien y no queda campeón, no sirve de nada. Yo no voy a cambiar mi idea de que el equipo intente a jugar bien.

Lo primero que hay que hacer es que el equipo juegue bien porque así va a estar más cerca de ganar un partido.

Si Gamero no es campeón, Gamero no fracasó, eso no pasa por mi mente.

El éxito se ve en lo que hoy está haciendo el equipo, poniendo jugadores en la selección Colombia, en la selección Costa Rica, un grupo joven y que sabe a qué juega.

El mejor muchas veces no es el que ganan, así son los resultados del fútbol.

— Alberto Gamero