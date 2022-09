Vergüenza total: hinchas de Millonarios se ‘agarraron’ entre ellos mismos

Millonarios y América empataron 2-2 en un partido dramático de principio a fin, que desató en el juego más apasionante del fin de semana en la jornada 14 liguera. Los dirigidos por Alberto Gamero tenían la victoria bajo el bolsillo, pero un gol de Daniel Mosquera arruinó los planes del ‘Embajador’ en la última jugada.

Lastimosamente, no se puede hablar únicamente de la pelota. Aunque los equipos partieron a la cancha en son de paz, agitando banderas blancas y entremezclándose unos a otros, la hinchada local no llegó con el mismo propósito. Los hechos violentos, por desgracia, no faltaron.

Desmanes en Bogotá

Según documentó Leonardo Ballesteros en sus redes sociales, en la mañana del lunes 26 de agosto, se dejó entrever una grave situación de orden público que se presentó en las afueras del estadio. Las barras de Millonarios, aparentemente, protagonizaron fuertes altercados entre ellos mismos.

Al parecer quedaron duramente afectados los comerciantes aledaños a la zona del Campín, mientras que Ballesteros le pidió mayor severidad a las autoridades correspondientes, puesto que no se había pronunciado hasta entonces ni la Policía ni la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El sábado en la tarde una violenta pelea entre los mismos "Hinchas" de Millonarios @MillosFCoficial. Comerciantes afectados y cansados por los desmanes y daños. Ningún capturado, ningún pronunciamiento @PoliciaBogota @ClaudiaLopez pic.twitter.com/O9gRPlDYGU — Leonardo Ballesteros (@BallesterosLeo) September 26, 2022

Semana triste en el FPC

Cabe anotar que es el tercer hecho violento que se relaciona con el fútbol. El pasado miércoles 21 de septiembre, en el Estadio 12 de Octubre de Tuluá, los hinchas del Deportivo Cali invadieron la cancha para agredir a jugadores y cuerpo técnico, en lo que fue esa caída 2-0 de los ‘Azucareros’ ante el cuadro local, Cortuluá.

Como si fuera poco, el mismo hecho pasó el sábado 24, cuando un grupo de desadaptados decidió invadir la cancha en el Estadio Armando Maestre de Valledupar, tras el empate 3-3 del equipo de la ciudad ante Leones.