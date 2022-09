¿Hasta cuándo hay que esperar para volver a ver a la selección Colombia?

La última fecha FIFA programada por el ente regulador del fútbol, previo al Mundial de Qatar 2022, fueron las de septiembre. Los partidos ante Guatemala y México cerraron el año para la selección Colombia, pero Néstor Lorenzo, lejos de quedar conforme por las dos victorias, quiere encontrar el grupo que se consolide para las eliminatorias a la próxima cita orbital.

El combinado nacional dejó una presentación agridulce tras las dos fechas, resumidas en la importancia de la renovación del equipo para el nuevo proceso. Sin embargo, no es de inminente necesidad porque su no clasificación a Qatar implica que este año no tendrá más agenda y podrá llevar a cabo el proceso sin la presión de competir en un torneo oficial.

¿Cuándo volverá a jugar la selección Colombia?

El profesor Néstor Lorenzo tendrá que esperar, al menos hasta 2023, para volver a dirigir a la ‘Tricolor’.

Diego Rueda, periodista de Caracol Radio, confirmó que la Selección volverá a tener un partido de fogueo frente a Estados Unidos en Miami o New Jersey. Este compromiso se llevará a cabo entre el 27 y 28 de enero.

Sin embargo, el equipo visitaría a los estadounidenses, únicamente con jugadores de la Liga Betplay, pues al no ser fecha FIFA, los equipos no están en la obligación de prestar a sus futbolistas.

¿Cuándo inician las eliminatorias al Mundial 2026?

Pese a que el calendario no está confirmado y hasta después del Mundial de Qatar se definirá, ya hay fechas estimadas que apuntan a que en marzo iniciaría nuevamente la lucha por clasificar a la cita orbital.

Sin embargo, también hay rumores que señalan a que será en junio de 2023 cuando regresen las eliminatorias.