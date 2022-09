Everton ya no sabe qué hacer con Yerry Mina y quieren “deshacerse de él”

Las lesiones no han dejado en paz a Yerry Mina, quien ha disputado únicamente 70 minutos de los siete partidos de Premier League. El colombiano tuvo que salir sustituido en el partido frente al Chelsea por una molestia en su tobillo y es incierto cuándo volverá a la actividad. Pese a que Yerry tiene un puesto en el once inicialista casi asegurado, sus lesiones tienen cansados al Everton y un exfutbolista pidió no renovarle el contrato.

Vea también: Absurdo gol y asistencia de un Córdoba enchufado en Europa que también pide pista

El zaguero de 28 años tiene contrato con el equipo inglés hasta el 30 de junio de 2023, pero la situación de sus lesiones se ha vuelto insostenible y el equipo ha tenido que encontrar alternativas constantes porque, la mayor parte del tiempo, el colombiano no está disponible.

El exfutbolista de la selección de Inglaterra, Gabriel Agbonlahor, por medio de una entrevista con Football Insider, le recomendó al Everton tomar medidas con el defensor, porque no es conveniente tener un sus filas, un jugador como el colombiano.

¿Qué dijeron sobre Yerry Mina?

En primer lugar, Agbonlahor apuntó a que el colombiano no ha tenido méritos suficientes con los ‘Toffes’ para considerar una renovación de su contrato.

No creo que Yerry Mina se merezca un nuevo contrato Si los jugadores son propensos a lesionarse, hay que deshacerse de ellos. Tienes que hacer lo mejor para el club. Los defensas centrales necesitan estar en forma en todo momento — Gabriel Agbonlahor

El exfutbolista dejó en claro que si de él dependiera, Yerry Mina no continuaría con el Everton, porque no tiene sentido mantener a un jugador que se lesiona constantemente.

Todos los clubes quieren firmar jugadores que no estén lesionados todo el tiempo. Yerry Mina siempre está lesionado, no le sirve al club cuando está lesionado. Cuando miras su historial de lesiones, no tendría sentido ofrecerle un nuevo contrato. — Gabriel Agbonlahor

Vea acá: Serie de Andrés Escobar se estrenará en noviembre y su nombre generó indignación

¿Cuándo podría volver Yerry Mina?

Aunque se desconoce la fecha oficial para el regreso del colombiano, todo apunta a que estará disponible nuevamente para la segunda semana de octubre, de cara a la visita de su equipo al Newcastle por la fecha 11 de la Premier League.

El colombiano llegó a la temporada 2022/23 con la finalidad de mejorar sus estadísticas de la campaña anterior, en la que únicamente pudo disputar 13 de los 38 partidos ligueros. Sin embargo, su arranque pinta aún más complicado.