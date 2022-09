Partidos prohibidos por la FIFA: cuando la política acaba con la fiesta del fútbol

Desde tiempos de la guerra fría, el deporte no ha sido ajeno a los conflictos políticos. Desde el boicot americano a los Juegos Olímpicos del 80 en Moscú, pasando por la retaliación soviética a las Olimpiadas de Los Ángeles 4 años más tarde. No cabe duda que la política permea hasta las esferas más representativas de la sociedad. Tanto es así, que la FIFA ha tenido que intervenir y prohibir partidos entre naciones en disputa.

Terminada la guerra fría, el mundo nuevamente caía en la barbarie de un conflicto armado, esta vez en medio oriente. A principios de los noventa, la invasión de Kuwait, desataría la guerra del golfo, donde indirectamente se enfrentaron los Estados Unidos e Irán. Este conflicto se saldaría a finales de los noventa, pero no sin antes enfrentar a estos países en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998. Lo que para muchos era un partido que desataría los odios más primitivos de los seres humanos, terminó siendo una fiesta del deporte y la paz.

A 24 años de ese mítico partido, existen aún en el mundo prohibiciones por la FIFA por las disputas políticas e ideológicas entre las naciones. Son seis partidos que se han visto prohibidos por el ente regulador del fútbol:

Armenia - Azerbaiyán

Las dos antiguas repúblicas soviéticas han estado ligadas en un conflicto por la disputa del Nagorno-Karabaj, zona situada en Azerbaiyán, pero en la que viven mayoritariamente armenios.

Gibraltar - España

La lucha por la disputa de territorio se hace evidente en la península de Gibraltar, lugar reconocido como no autónomo por la ONU, el cual España reclama como suyo y pelea por conquistarlo, tras la descolonización por parte del Reino Unido.

Kosovo - Serbia

La tensión entre ambos países del este de Europa se remonta años atrás, cuando Kosovo aún no se independizaba. La lucha por el reconocimiento y la mayoría albanesa en Kosovo, son la principal razón de conflicto, pues los serbios lo reclaman como un territorio histórico de su país.

Kosovo - Bosnia y Herzegovina

Los dos exyugoslavos mantienen su conflicto por el no reconocimiento de Kosovo como un Estado Independiente. Una gran parte de Bosnia reconoce a Kosovo, mientras que otra gran parte, para no perder relaciones con Serbia, prefieren mantenerlo como no reconocido.

Kosovo - Rusia

Dos aliados históricos siempre han sido Serbia con Rusia. De hecho, el conflicto entre Ucrania y Rusia se puede asemejar al que mantienen Kosovo con Serbia, por lo que el apoyo de Vladímir Putin en el no reconocimiento de cierta población como Estado, los convierte casi automáticamente en enemigos con Kosovo.

Rusia - Ucrania

El más reciente conflicto internacional que atraviesa un momento clave, ha hecho eco en todo el mundo, incluso en el fútbol. La selección de Rusia fue descalificada del Mundial de Qatar 2022, tampoco podrá ser parte de las eliminatorias y sus equipos no pueden participar en torneos internacionales.