Colombia sí estará en el Mundial: Camilo Echeverry fue escogido para hacer la canción

Durante los últimos años, la carrera del artista colombiano Camilo Echeverry ha tenido un crecimiento innegable, lo que lo ha ayudado a ganar reconocimiento dentro y fuera del país. De igual manera, los aspectos de su vida privada también han sido bastante comentados, especialmente por el nuevo integrante que llegó a su familia.

El músico y su esposa, la también cantante Evaluna Montaner, han sido una sensación luego de convertirse en papás primerizos con el nacimiento de Índigo. Desde entonces, la venezolana ha dedicado su tiempo al cuidado de su hijo, mientras que Camilo ya comenzó a promocionar sus nuevos lanzamientos.

De hecho, recientemente subieron un video a la cuenta de Instagram de Camilo en donde anunciaron una gran noticia: fueron nominados a los premios Latin Grammy por los temas ‘Índigo’ y ‘Baloncito viejo’. En total, Camilo recibió seis nominaciones, mientras que Evaluna recibió dos.

Camilo fue escogido para hacer canción del Mundial Qatar 2022

Como parte de sus recientes éxitos profesionales, el intérprete de ‘Desconocidos’ reveló que será el encargado de entonar la canción oficial de Mundial de Catar 2022 para Telemundo.

“Para mí, enamorado del fútbol, que mi música sea parte de esta celebración mundial, haciendo que mi canción ‘Aeropuerto’ sea la canción oficial para Telemundo, es una noticia mundial, gigante y preciosa para mí”, fue lo que dijo durante una emisión en dicho medio.

Será una adaptación de la canción la que se encargará de acompañar todo el contenido que la cadena estadounidense publique en relación a la próxima Copa del Mundo.

Asimismo, señaló que la música y el fútbol son “hermanitos”, pues hablan de las mismas cosas, y aprovechó para decir que esta oportunidad hace parte de “todas las cosas bonitas que se le han atravesado en el camino”.

Cabe resaltar que no se trata de la canción oficial del Mundial que, como fue anunciado en abril, será “Hayya Hayya” (Better Together), del ícono del afrobeat Davido, Cardona y Aisha