A Ronaldinho le aplicaron de su propia medicina, no le gustó y mandó una patada

Ronaldinho es considerado, para muchos, uno de los mejores jugadores de la historia. En la cancha era un espectáculo y los lujos siempre fueron parte de su estilo de juego, pero pocas veces él recibió dichas jugadas. En esta ocasión, un video viral por las redes sociales deja ver al campeón del mundo, mientras caminaba tranquilamente, cuando le mandan un caño que poco no recibió de la mejor manera.

Vea también: Nairo Quintana sorprendió hasta a sus compañeros con sus ‘antenitas de vinilo’

El brasileño ha estado en distintas actividades después de su retiro, tanto así que estuvo incluso en una cárcel paraguaya por falsificación de documentos. Ronaldinho, tanto en su carrera como cuando terminó con ella, dejó en claro que las fiestas eran parte importante de su vida.

El influencer @ferjani_saffli esperó la llegada de Ronaldinho, quien caminaba tranquilamente entre más personas. El exmediocampista no esperaba que hubiera alguien con un balón esperando por hacerle una jugada. Cuando el TikToker le manda el balón al brasileño, por poco se tropieza y se molesta cuando recibe el esférico.

Ronaldinho no se voltea hacia quien le lanzó el túnel, sino al compañero que lo acompañaba y le mandó una patada al mejor estilo leñero, molesto por la humillación. Los acompañantes del exvolante de la selección brasileña no pudieron evitar reírse, aunque no en son de burla sino como acto reflejo.

El tiktoker apenas logra la jugada, sonríe, voltea a la cámara y abre los brazos con un gesto de orgullo por hacerle un caño a uno de los mejores jugadores de la historia.

Así fue el momento en que a Ronaldinho le hicieron un caño y respondió con una patada.

Vea acá: “¿El de Gamero es el mejor Millonarios de este siglo?” polémica pregunta de Casale

Los comentarios ante el túnel a Ronaldinho:

Muchos usuarios salieron en defensa del brasileño, argumentando que un túnel es una falta de respeto con el histórico futbolista. Otros tomaron en gracia la situación y apuntaron que la patada de Ronaldinho fue una jugada que aprendió en su estadía en la cárcel.

A continuación algunos comentarios:

Eso lo aprendió en la cárcel 😂😂😂 — Wilmer Matamoros (@wilmata) September 23, 2022

Me parece una falta de respeto, las leyendas se respetan, y hablando futbolísticamente un caño es un vacilé. — JAC🫡B'S (@JeffryRamiron77) September 23, 2022