Colombiano no pudo ser inscrito en liga rusa y le ‘echó el agua sucia’ al Pereira

Para la gran mayoría de futbolistas jóvenes de Sudamérica, el llegar al fútbol europeo es uno de sus principales sueños. El estar en la élite, codearse con los mejores jugadores del mundo, los espectaculares estadios y los grandes salarios, son algunos de los motivos por los que juveniles como el colombiano Carlos Emiro Garcés buscan marcharse al ‘Viejo Continente’.

En los últimos días, se había confirmado que el defensor del Deportivo Pereira se convertiría en nueva incorporación del FC Orenburg de la Premier League de Rusia. La intención del cuadro ruso era obtener el préstamo del futbolista por 12 meses y mantener la opción de compra de sus derechos deportivos.

Felicitaciones por tu primer gol como profesional Carlos Emiro Garcés ⚽️¡Que vengan muchos más con los colores del Grande Matecaña! ❤️💛 pic.twitter.com/XoYUH1oS99 — Deportivo Pereira (@Corpereira) November 28, 2021

Vea acá: ¿Quién es Miguel Ángel Ramírez? El técnico español que Nacional ya habría buscado

Todo parecía estar encaminado, Garcés emprendió su viaje hacia territorio europeo el pasado 5 de septiembre para hacer oficial su vínculo con esta escuadra. Como él mismo lo cuenta a través de su cuenta de Instagram, dos días después superó los exámenes médicos, solo restaba firmar los documentos requeridos por ambos clubes.

Un párrafo mal escrito le impidió a Carlos Emiro Garcés ser inscrito en Europa

Para su sorpresa, en medio de su relato, el defensa central confesó que el Deportivo Pereira debía cambiar la terminología de un párrafo en una cláusula del contrato para poder realizar su inscripción ante las entidades del fútbol ruso. Garcés le hizo la solicitud a la dirigencia del ‘Matecaña’ y la respuesta que se recibió es que “no se modificará nada”.

Con el reloj en su contra (ya que el cierre de inscripciones se daba el 8 de septiembre a las 4:00 p. m. - hora colombiana), el jugador insistió de forma reiterada hasta que recibió una respuesta afirmativa. El Pereira envió el convenio totalmente modificado y ya estaba aceptado por ambas partes, pero este solo llegó hasta las 3:57 p. m., tres minutos antes de la fecha límite.

Vea también: En duro mensaje, excompañero de figura de Millonarios reveló que estuvo preso

Esto no le dio tiempo a la escuadra rusa para hacer la traducción de este documento de español a inglés y por ende, no se alcanzó a subir a la plataforma. De esta manera, Garcés no pudo cumplir esta vez con su sueño de jugar en Europa.

El jugador manifestó que la negligencia administrativa del equipo risaraldense y su falta de interés fue el gran obstáculo para hacer efectiva la transferencia. “Puedo decir que la que pensé que era mi casa, como es el Deportivo Pereira, me dio la espalda en el momento más decisivo de mi vida profesional y tiró al traste todos mis sueños”, concluyó Garcés en su comunicado.