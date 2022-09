Denuncian que en el ‘Campín’ ya no dejan ni tomar fotos desde las tribunas

Santiago Arenas, un fotógrafo profesional, ha denunciado a través de sus redes sociales que en el estadio El Campín no lo están dejando tomar fotografías desde la tribuna, algo que él manifiesta pudo hacer hasta en el mismo estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid, sin ninguna restricción.

El joven con más de cinco mil seguidores en la red social Instagram dejó un mensaje en el que manifestó a sus fans que no podría cubrir más el fútbol colombiano y adjuntó un comunicado dando las explicaciones pertinentes.

Vea acá: A los insultos y con gestos obscenos, presidente de Cali encaró a los hinchas

Entre otras, dice que pese a pagar su boleta y asistir como un aficionado normal, por no poder contar con acreditación, desde la Dimayor y un club se comunicaron con él para prohibirle sacar fotos desde la tribuna.

De acuerdo con él, esta práctica le fue posible en importantes estadio de Europa como el Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Comunicado de Santiago Arenas

“Este comunicado es para anunciarles que DIMAYOR y un club se han puesto en contacto conmigo segundos antes del inicio del partido Santa Fe vs Pasto para prohibirme tomar fotos desde la grada para este y todos los partidos. Según los argumentos, a pesar de ser un espectador que paga la boleta como cualquier otro, mis fotografías las hago con una cámara profesional y que para eso existe un protocolo de medios para acreditar a pie de campo. El mismo protocolo que no me permitió acreditarme por ser fotógrafo independiente.

Les cuento todo porque merecen saberlo.

Vea también: “La peor compra de River”, a Borja no lo quieren ni poquito en Argentina

Al volver de España después de tomar fotos al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y en el Alfredo di Stefano, volví al Campín, esta vez como fotógrafo, con un recorrido internacional, con formación profesional, con experiencia y con las mismas ganas y amor por el fútbol de un aficionado.

Me propuse seguir el Fútbol Profesional Colombiano desde Bogotá, cubriendo a Millonarios y Santa Fe y a sus respectivos rivales que visitaban la capital. Mi idea era (es) darles a los aficionados un contenido de calidad en la fotografía deportiva.

Y lo hice, empecé en este camino el semestre pasado, con una cuenta que tenía 706 seguidores, y gracias al trabajo, a la pasión y al buen contenido, hoy somos casi 5.000. He hecho tanto ruido con mis fotos que algunos están molestos, inclusive las fotos llegaron hasta los altos mandos.

Para tomar fotos en el Campín, en enero quise seguir el protocolo normal, acreditarme como fotógrafo independiente para estar a pie de campo, sin embargo, durante el proceso de acreditación no está permitida la inscripción de fotógrafos independientes, por más que generes un contenido mejor que el de otros no puedes jugar en el mismo juego. O perteneces a un medio o no eres nadie.

Vea acá: Al carajo el fútbol, me dedicaré al pole dance

Ni por el bien de la profesión, ni por el gusto del aficionado, ni por el crecimiento y promoción del fútbol colombiano a través de la fotografía deportiva.

Debido a ese vacío legal, decidí que nada iba a frenarme y me metí a la tribuna, pagué como aficionado cada boleta de local de Santa Fe y Millonarios todo el semestre pasado y lo recorrido de este. En la adversidad sabía que una buena foto no se define por el lugar donde te ubicas, sino por lo bueno que tú seas.

Entiendo bien que exista un protocolo para prensa gráfica, (soy periodista, sé cómo es esto). Lo que no entiendo es que no exista la posibilidad de acreditarme como fotógrafo independiente, y que mi buen trabajo sea el que en este momento me está cerrando puertas. Y cómo no, es entendible, si un fotógrafo desde la grada toma mejores fotos que muchos de los que están a pie de campo. No lo digo yo. Lo dicen los jugadores, los periodistas, colegas fotógrafos y sobre todo ustedes, los que más importan.

Por ahora, repito, por ahora, no volverán a ver fotos mías en esta cuenta durante este campeonato, pues debo esperar hasta el otro semestre para iniciar de nuevo el proceso de acreditación, del cual espero y deseo que DIMAYOR, Santa Fe, Millonarios y los clubes, valoren mi trabajo y me den la oportunidad de acreditarme como fotógrafo independiente.

Aquí no estoy para hacer enojar a nadie, estoy para darle a la gente fotos de sus equipos, de sus jugadores, de los hinchas, del espectáculo de nuestro fútbol.

A pesar de mi decepción, debo agradecer a representantes de DIMAYOR, pues a pesar de las fallas que existen en el proceso de acreditación han tenido la paciencia suficiente conmigo y me han hablado en buenos términos, y también a Santa Fe y a Millonarios, pues con su fútbol, con su camiseta y con su estadio me han permitido llegar a ustedes, a los aficionados que les agradezco porque día a día me muestran su cariño y apoyo.

Vea acá: Wilmar Barrios metió exquisita asistencia que terminó en el golazo del año en Rusia

A ustedes les pido que no se vayan de esta cuenta, pues en menos de lo que se canta un gol estaré de vuelta, mejor que nunca, a dos metros de la línea de cal a pie de campo y con muchísimo mejor contenido que a 15 metros de distancia en una gradería.

Quiero hacer las cosas bien, legalmente, por el buen camino, como siempre desde el comienzo he querido. Qué más quisiera yo que ser acreditado a pie de campo y hacer parte de este protocolo.

No me quedaré quieto, si tienes un equipo amateur, el parche de los domingos de fútbol, cuenta conmigo, escríbeme y hagamos fotos del deporte que nos une.

Cuando se toca fondo lo único que queda es subir... Gracias a los jugadores por valorar mi trabajo y a ustedes por seguir ahí, al final han sido los únicos que me han apoyado en este camino.

“No pidas perdón, las alas son tuyas y el cielo no es de nadie”.

Vuelvo a empezar, hoy es el día 001.

Santiago Arenas”.