“Tu pregunta es una vergüenza”, Klopp se ofuscó por absurda interrogante

Jürgen Klopp, técnico de Luis Díaz en Liverpool, se vio muy molesto en la rueda de prensa previa a la derrota de los suyos 4-1 ante Napoli por una pregunta fue del contexto deportivo.

Al entrenador alemán le cuestionaron sobre la seguridad en la ciudad italiana, algo de lo que él claramente no tiene idea y así se lo expresó al periodista.

Klopp se enojó por una pregunta

“Tu pregunta es una vergüenza. Yo no vivo acá. Voy de la cancha al hotel y del hotel a la cancha ¿Y me preguntas a mí si es una ciudad peligrosa? No estoy acá para generar titulares”, respondió el DT cuando le preguntaron por la seguridad de los aficionados ingleses en Italia.

¿Qué dijo Klopp luego de la derrota 4-1 con Napoli?

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, no pudo explicar por qué su equipos sufrió una derrota por 4-1 ante el Napoli, de las más abultadas en la historia de su equipo en la Champions League, y dijo que necesita tiempo para asimilarlo.

“Es muy difícil aceptar esto. Si has visto el partido es sencillo ver que empezaron con dos penaltis a favor y que el Napoli jugó un gran partido y nosotros no. Esa es la primera explicación de la derrota”, dijo el alemán en BT Sport.

“Todo es muy obvio, pero, ¿por qué ha pasado? No te puedo responder ahora. Déjame pensarlo y te diré. Ahora mismo es muy difícil asumir esto”.

“Nos marcaron un penalti y fallaron otro, pero los dos goles siguientes se los servimos en bandeja. Deberíamos haber defendido mejor. Con 3-0 tuvimos ocasiones, pero nunca estuvimos en el partido. Hasta que no entró Thiago al campo, no recuerdo una sola presión bien hecha”, apuntó Klopp.

Con EFE