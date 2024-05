“Una Toyota de gente de bien”: Explotan las redes por conductor que cerró a una mula que no le cedió el paso

La cámara de video que lleva la mula deja en evidencia el comportamiento de un conductor de una camioneta Toyota que reacciona de manera violenta, cerrándole el paso al vehículo de gran tamaño, todo porque no lo habría dejado pasar. Sin embargo, lo curioso es que quien estaba obligado a ceder el paso era el conductor de la camioneta de alta gama. El hecho se registró en la Avenida Las Palmas, en Medellín.

Las imágenes evidencian el momento exacto en el que se cruzan por primera vez. El vehículo de gran tamaño sigue su camino, cuando aparece de nuevo la camioneta Toyota y se le cruza de un momento a otro, obligándolo a frenar en varias oportunidades.

Polémica por comportamiento de conductor de camioneta Toyota con una mula

“Conductor de vehículo particular realiza maniobras peligrosas cuando el conductor de la tractomula que tenía la vía no le cede el paso. Hechos ocurridos Avenida las palmas”, fue el mensaje con el que Denuncias Antioquia publicó el video en el que se evidencia el cuestionable comportamiento.

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato criticando fuertemente al conductor de la Toyota.

La mula debe transitar por el lado derecho por ser vehículo pesado. De igual manera no estoy sacando en limpio al hp que va en su carro de alta gama queriendo ser el dueño de la vía. Seguro compró la licencia y no sabe de señalización y él debe ceder el paso“, “Irresponsable; No se debe molestar, el debe esperar a tener su momento para ingresar, el respeto hacia los demás es la base la convivencia y la paz”, “Jajaja cuando el que tiene que ceder el paso es él y no la mula, es que literalmente eso es lo que significa la señalización triangular en la calle, no te podés ir metiendo a la vía porque te dio la puta gana” y “Una Toyota de gente de bien. ¿Nos sorprende? No nos sorprende”.