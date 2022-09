Siempre fiel a su estilo, ‘Rigo‘ no ocultó su felicidad tras conquistar la etapa 17

Rigoberto Urán fue el vencedor de la etapa 17. El corredor del Education First no ha tenido el rendimiento que el equipo esperaba, pero muestra su calidad y experiencia al disputar etapas en específico que aumentan su leyenda como corredor histórico.

‘Rigo’ habló después de vencer en el Monasterio de Tentudía. Señaló que era un objetivo que había buscado desde hace mucho tiempo y finalmente lo logró tras mucho esfuerzo, frustraciones y críticas.

El colombiano resaltó su buen momento de cara al final de la etapa, pese a que por momentos parecía que no lograría cruzar la línea en primer lugar, pero él estaba confiado en sus piernas y en la experiencia.

Así relató Urán su victoria:

Estoy embalado.

Venía bien de piernas, dejé que me sacaran 3 o 4 segundos y a falta de 150 metros dije, es ahora o nunca, ya no puedo esperar más, o si no, pierdo. Así que a falta de 250 metros arranqué con lo que tenía.

— Rigoberto Urán